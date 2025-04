Croacia protesta por expulsiones de ciudadanos en Serbia

Croacia protesta por expulsión de sus ciudadanos en Serbia durante represión a disidencia

Apr 10, 2025 08:52 - 562 words

Por JOVANA GEC

BELGRADO (AP) — Croacia protestó el jueves por una serie de expulsiones de sus ciudadanos de Serbia, donde el gobierno del presidente populista Aleksandar Vucic enfrenta masivas protestas anticorrupción que han sacudido su firme control del poder.

Docenas de ciudadanos extranjeros, incluidos 15 croatas, han sido expulsados de Serbia en los últimos meses o se les ha prohibido la entrada, supuestamente por representar un riesgo para la seguridad del país balcánico.

Croacia ha enviado una nota de protesta a Belgrado e informado a la Unión Europea sobre las expulsiones, informó el primer ministro Andrej Plenkovic en la capital croata, Zagreb. Añadió que las acciones de Serbia son "inaceptables".

"Estamos exigiendo una explicación a las autoridades serbias", afirmó Plenkovic en una sesión de gobierno. "Croacia condena tal comportamiento".

No hubo una respuesta inmediata de Belgrado, mientras que se planea una protesta contra las expulsiones de ciudadanos croatas y otros extranjeros críticos del gobierno serbio más tarde el jueves en Belgrado.

El gobierno cada vez más autoritario de Vucic ha intensificado la presión sobre los críticos y los medios independientes mientras lucha por sofocar las protestas anticorrupción que llevan meses, desencadenadas por el colapso de un dosel en el norte del país que mató a 16 personas en noviembre.

Vucic y sus aliados han dicho que servicios de inteligencia occidentales no identificados están detrás de las protestas lideradas por estudiantes con el objetivo de derrocarlo del poder mediante la organización de una llamada "revolución de color".

La policía ha detenido e interrogado a varios estudiantes universitarios y críticos del gobierno, mientras que activistas han advertido sobre ataques y amenazas contra periodistas que cubren las protestas.

Arien Ivkovic Stojanovic, una croata que ha vivido en Serbia durante 12 años y está casada con un ciudadano serbio, piensa que sus publicaciones en línea críticas de Vucic podrían ser la razón por la que se le ha ordenado abandonar el país.

Ivkovic Stojanovic dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que la policía le entregó un aviso diciendo que representaba un grave riesgo para la seguridad, pero no explicó por qué.

"Al principio empecé a reírme", relató. "Solo llevo una vida normal, nunca he tenido ni siquiera una multa de tránsito".

Casos anteriores de expulsiones de extranjeros de Serbia incluyeron a rusos que habían criticado al presidente ruso Vladímir Putin y su invasión de Ucrania.

También se han impuesto prohibiciones de entrada a artistas regionales y activistas prodemocracia. En enero, Serbia expulsó a 13 ciudadanos de Croacia, Rumania y Austria que participaban en un taller de sociedad civil en Belgrado.

Equipos de televisión de la vecina Croacia y Eslovenia fueron detenidos en la frontera para evitar que ingresaran a Serbia en marzo para cubrir una gran protesta antigubernamental.

Ivkovic Stojanovic apeló su orden de abandonar Serbia en un plazo de siete días, lo que dividiría a su familia y separaría a su hija de 3 años de su padre. La doctora de 31 años cree que fue blanco de ataques debido a una publicación en apoyo a las protestas estudiantiles.

Vucic es un ex nacionalista extremo que ahora dice querer que Serbia se una a la UE, pero ha enfrentado acusaciones de sofocar las libertades democráticas mientras mantiene relaciones cercanas con Rusia y China.