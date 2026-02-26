Cuba ataca una lancha de EEUU

La Habana, Cuba.- La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EEUU que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado oficial, replicado en varios medios estatales, indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

Las autoridades cubanas indicaron además que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

Entonces, según el relato del Minint, la embarcación se aproximó "al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara" (centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".

"Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos.

"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".

Negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de EU en el tiroteo.

Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación.