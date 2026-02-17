Cuba impide ingreso de 40 toneladas de droga en 14 años

LA HABANA (AP) — Las autoridades cubanas estimaron que producto de las operaciones impulsadas para combatir el flagelo del narcotráfico y por su particular ubicación geográfica la isla impidió el ingreso de unas 40 toneladas de droga a Estados Unidos en los últimos 14 años.

"El objetivo clave" de la estrategia cubana es evitar "que su territorio nacional o sus aguas jurisdiccionales se conviertan en (camino de) tránsito de droga a terceros países" y que se establezcan en la isla pandillas de delincuentes o traficantes, explicó en una entrevista con The Associated Press el coronel del Ministerio del Interior, Juan Carlos Poey Guerra.

Poey, el encargado del departamento de lucha antidrogas en la dependencia, indicó que al final, por su posición en el mapa de rutas de los cárteles –sobre todo sudamericanos--, la nación caribeña termina por convertirse para los Estados Unidos en una suerte de "muro de contención".

Las declaraciones de Poey coincidieron con la presentación el martes del informe anual de la Comisión de Lucha contra las Drogas que integran de manera coordinada varias dependencias oficiales como el propio Ministerio Interior, el de Justicia o el de Salud.

Tema de alta sensibilidad

El combate a las drogas es una cuestión regionalmente sensible pues Estados Unidos lo usó para desplegar un fuerte operativo militar desde el año pasado en el Caribe y atacó a Venezuela para capturar a su presidente Nicolás Maduro a comienzos de enero bajo el argumento de que debía responder por acusaciones de tráfico.

Durante la presentación de la Comisión estuvo presente el jefe de la Guardafronteras, el coronel Ybey Daniel Carballo, quien lamentó lo que consideró el uso político del tema por parte de Estados Unidos al punto de limitar la cooperación con la isla pese a ser el principal mercado de consumo de drogas.

"La hoja de servicio de Cuba en este enfrentamiento a las drogas ha sido... transparente", dijo Carballo, quien destacó que reportes sobre el combate a las drogas del propio Departamento de Estado de Estados Unidos de 2024 se hizo unas explícitas menciones en tono halagüeño al apoyo de las fuerzas policiales isleñas en el combate regional al flagelo, pero que luego no se repitieron en el mismo recuento del 2025.

"Han obviado a Cuba en el (reporte) del 2025. Mi criterio personal: hay una intencionalidad política de obviar a Cuba porque son muchos los documentos en donde reconocen el papel de Cuba y la contribución en el enfrentamiento", expresó Carballo. "No es racional".

Tanto Poey, en su entrevista con la AP, como Carballo lamentaron que Estados Unidos haya limitado los contactos de cooperación para el combate a las drogas con Cuba pese a los acuerdo suscriptos desde 2016.

Mercado incipiente y rutas de tránsito

Aunque es considerado incipiente el consumo de droga en Cuba pareció haberse incrementado en los últimos años en denuncias o comentarios en redes sociales. La isla sostiene en las últimas tres décadas una política de tolerancia cero con un duro marco jurídico para los delitos relacionados con la venta de sustancias de este tipo.

Poey indicó que Cuba no es productor o almacén del narcotráfico, pero se ve muy afectado al estar en una ruta de tránsito de estupefacientes –marihuana y cocaína, sobre todo-- y especialmente en los últimos años por algunos intentos de ingresar por vía aérea drogas sintéticas o de diseño en equipajes.

Con respecto a estas últimas, los laboratorios cubanos identificaron 46 variantes sintéticas o cannabinoides, indicó el funcionario.

Una tendencia notable son las "dobles operaciones" de tráfico internacional mediante lanchas rápidas que traen estupefacientes e intentan regresar a sus bases en el extranjero con contrabando de personas, explicó Poey.

En 2025 se abortaron ocho operaciones de este tipo con la ocupación de unos 77 kilogramos proveniente de Estados Unidos, México y República Dominicana, refirió Poey. Además, en los aeropuertos se neutralizaron otros 33 intentos de ingresar droga enmascarada y la ocupación de 27 kilogramos.

Por su parte, Carballo, el jefe de Guardafronteras, indicó que se había interceptado unos 1.900 kilogramos de droga en 2025 de los llamados "recalos", o sea, los paquetes que las corrientes marinas arrastran hacia la isla luego de haber sido lanzadas —incluso lejos de las costas— cubanas por traficantes perseguidos y cuando necesitan aligerar carga.

Dos de estos "recalos" fueron masivos en 2025 y se produjeron en mayo y noviembre. El primero con una carga de 700 kilos de mariguana y una cantidad menor de cocaína.