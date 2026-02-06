Cuba se abre al diálogo con EU

La Habana, Cuba.- El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró el jueves que Cuba está en movimiento para lograr cooperación externa e implementando aviones para satisfacer la demanda de energía tras la advertencia de Donald Trump de aplicar aranceles a los países que envían petróleo a la isla.

También reiteró que está dispuesto a mantener un diálogo con Estados Unidos, pero sin poner en juego la base del modelo socialista.

"Estamos claros que hay preocupaciones en la población por todo lo que ha ido pasando por la intensa campaña mediática de calumnia, odio", dijo Díaz-Canel a un grupo de medios nacionales ante los que comparó por dos horas.

La semana pasada Trump amenazó con imponer sanciones a los productos de los países que envían o venden petróleo a Cuba, muy dependiente del crudo importado para echar a andar su economía --en crisis este último lustro--, en un nuevo capítulo de la asfixia a la isla tras el ataque a Venezuela a comienzos de enero y la captura de su presidente Nicolás Maduro .

Mientras tanto, los apagones que en los últimos tres años se agudizaron estas semanas –con cortes de hasta 10 horas al día— ocasionando toda clase de perjuicios a la vida cotidiana, desde el abastecimiento de agua hasta la cocción de alimentos.

"El colapso está en la filosofía imperial, pero no en la mentalidad de los cubanos", expresó Díaz-Canel. "Hemos vivido tiempos difíciles", reconoció.

Tras la orden ejecutiva de Trump varios países expresaron su rechazo, en especial México, Rusia y China. Las primeras dos naciones venden petróleo a Cuba, pero se desconoce si eso se traducirá en acuerdos que desafíen al mandatario estadounidense.

El mandatario reiteró que la isla está dispuesta a conversar con Estados Unidos más allá de los intercambios puntuales en materias como migración, drogas o medioambiente, pero dejó en claro que no está interesada en ofrecer un cambio de su modelo político socialista, la base de los ataques de Trump y su gabinete.

"¿Con qué condiciones? Sin presiones... en una posición de iguales y de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia", acotó.