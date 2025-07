Cumbre de los BRICS en Brasil: Tratando de evitar la ira de Trump

RÍO DE JANEIRO (AP) — Brasil será anfitrión de una cumbre del bloque BRICS de economías en desarrollo el domingo y el lunes, durante la cual se espera que se aborden con cautela temas urgentes como el ataque de Israel a Irán, la crisis humanitaria en Gaza y los aranceles comerciales impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Analistas y diplomáticos coinciden en que la falta de cohesión en un BRICS ampliado, que duplicó su tamaño el año pasado, puede afectar su capacidad para convertirse en otro polo en los asuntos mundiales. También ven la agenda moderada de la cumbre como un intento de los países miembros de mantenerse fuera del radar de Trump.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva colocará algunas de sus prioridades, como los debates sobre inteligencia artificial y cambio climático, en el centro de las conversaciones, aunque algunos líderes clave no estarán presentes.

Lula indicó en su discurso del domingo que "estamos presenciando el colapso sin precedentes del multilateralismo" y que la reunión se lleva a cabo "en el escenario global más adverso" de las cuatro veces que Brasil ha sido anfitrión. Hizo un llamado al grupo para promover la paz y mediar en los conflictos.

"Si la gobernanza internacional no refleja la nueva realidad multipolar del siglo XXI, corresponde a los BRICS contribuir a su renovación", declaró Lula en la apertura de la cumbre.

El presidente chino Xi Jinping no asistirá a una cumbre de los BRICS por primera vez desde que se convirtió en líder de su país en 2012. El presidente ruso Vladímir Putin, quien intervendrá a través de videoconferencia, continúa evitando en gran medida viajar al extranjero debido a una orden internacional de arresto emitida después de que Rusia invadiera Ucrania.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian y el mandatario egipcio Abdul Fatá el Sisi también estarán ausentes de la reunión en Río de Janeiro.

Tres declaraciones conjuntas esperadas

La moderación esperada en Río de Janeiro contrasta con la cumbre del año pasado organizada por Rusia en Kazán, cuando el Kremlin buscó desarrollar alternativas a los sistemas de pago dominados por Estados Unidos que le permitirían eludir las sanciones occidentales impuestas después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Una fuente involucrada en las negociaciones dijo a los periodistas el viernes que algunos miembros del grupo quieren unos términos más agresivos en las declaraciones sobre la situación en Gaza y el ataque de Israel a Irán. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.

"Brasil quiere mantener la cumbre lo más técnica posible", afirmó Oliver Stuenkel, profesor del grupo de expertos y universidad Fundación Getulio Vargas.

En consecuencia, los observadores esperan una declaración final vaga respecto a la guerra de Rusia en Ucrania y los conflictos en Oriente Medio.

Además de convenir a Brasil, una declaración diluida y no controvertida puede verse facilitada por las ausencias de Putin y Xi, sostuvo Stuenkel. Esos dos países han presionado por una postura más fuerte contra Occidente, a diferencia de Brasil e India que prefieren la no alineación.

Un funcionario del gobierno brasileño dijo a The Associated Press el jueves que se espera que el grupo produzca tres declaraciones conjuntas y una declaración final, "todas menos vinculadas por las tensiones geopolíticas actuales". El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre los preparativos de la cumbre.

João Alfredo Nyegray, profesor de negocios internacionales y geopolítica en la Universidad Católica Pontificia de Paraná, expresó que la cumbre podría haber desempeñado un papel en mostrar una alternativa a un mundo inestable, pero no lo hará.

"La retirada del presidente de Egipto, Abdul Fatá el Sisi, y la incertidumbre sobre el nivel de representación de países como Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos están confirmando la dificultad para que los BRICS se establezcan como un polo cohesivo de liderazgo global", sostuvo Nyegray. "Este momento exige una articulación de alto nivel, pero en realidad estamos viendo dispersión".

Prudencia de Brasil ante los aranceles de Trump

Brasil, el país que preside el bloque, ha elegido seis prioridades estratégicas para la cumbre: cooperación global en salud; comercio, inversión y finanzas; cambio climático; gobernanza de la inteligencia artificial; pacificación y seguridad; y desarrollo institucional.

Ha decidido centrarse en temas menos controvertidos, como promover las relaciones comerciales entre los miembros y la salud global, después de que Trump regresara a la Casa Blanca, aseveró Ana García, profesora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

"Brasil quiere el menor daño posible y evitar llamar la atención del gobierno de Trump para prevenir cualquier tipo de riesgo para la economía brasileña", dijo García.

Aunque Brasil abogó el domingo por la reforma de las instituciones globales lideradas por Occidente, una política fundamental del grupo, el gobierno del país quiere evitar convertirse en el objetivo de aranceles, una situación que hasta ahora ha evitado en gran medida.

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100% contra el bloque si toman medidas para socavar el dólar.

'La mejor oportunidad para los países emergentes'

Los BRICS fueron fundados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero el grupo se expandió el año pasado para incluir a Indonesia, Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.

Además de los nuevos miembros, el bloque tiene 10 países socios estratégicos, una categoría creada en la cumbre del año pasado que incluye a Bielorrusia, Cuba y Vietnam.

Esa rápida expansión llevó a Brasil a poner en la agenda cuestiones de organización interna, oficialmente denominadas desarrollo institucional, para integrar mejor a los nuevos miembros y aumentar la cohesión interna.

A pesar de las ausencias notables, la cumbre es importante para los asistentes, especialmente en el contexto de la inestabilidad provocada por las guerras arancelarias de Trump, indicó Bruce Scheidl, investigador del grupo de estudio de los BRICS de la Universidad de Sao Paulo.

"La cumbre ofrece la mejor oportunidad para que los países emergentes respondan, en el sentido de buscar alternativas y diversificar sus asociaciones económicas", afirmó Scheidl.

Para Lula, la cumbre será una pausa bienvenida de un difícil escenario nacional, marcado por una caída en la popularidad y conflictos con el Congreso.

La reunión también representa una oportunidad para avanzar en las negociaciones climáticas y los compromisos sobre la protección del medio ambiente antes de las conversaciones climáticas de la COP 30 en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.