Cumbre Social del G20 en Brasil: Desarrollo Sostenible y Participación Ciudadana

RÍO DE JANEIRO (AP) — Brasil lanzó el jueves lo que denominó una cumbre social antes de la reunión del Grupo de los 20 la próxima semana, el primer evento de este tipo enfocado en recabar aportes de la sociedad civil previamente a la cumbre anual de las economías más destacadas.

El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, dijo que prevé que 40.000 personas de los países del G20 asistan a reuniones y paneles hasta el sábado en almacenes remodelados del área portuaria del centro de Río de Janeiro y en el cercano Museo del Mañana. La cumbre principal se llevará a cabo en Río de Janeiro el lunes y martes.

Vieira dijo en la ceremonia de apertura —a la que también asistieron otros ministros del gobierno y la primera dama Rosângela da Silva— que la reunión forma parte de la agenda del G20 de Brasil para promover el desarrollo sostenible y la energía verde, luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad.

"No podría haber una discusión ni medidas efectivas sobre este tema sin acoger las contribuciones de la sociedad", dijo Vieira.

Las propuestas desarrolladas en la cumbre social serán resumidas en un documento final que se presentará en la cumbre de líderes.

La primera dama Da Silva, conocida como Janja, dijo que iniciar el G20 con un evento enfocado en lo social distingue la presidencia de Brasil de las cumbres anteriores.

"Creo que podemos lograr que, a partir de esta, las voces sean escuchadas y sus recomendaciones realmente sean aceptadas", declaró.

Los vecindarios de bajos ingresos de Brasil aportan su perspectiva

Por otro lado, representantes de las comunidades de bajos ingresos de Brasil también se han estado reuniendo en Río de Janeiro, parte de una iniciativa llamada F20, y la semana pasada presentaron una declaración conjunta que enumeraba sus prioridades. Estas incluyen combatir la desigualdad, promover la justicia climática, mejorar el acceso a los servicios sanitarios y avanzar en la inclusión digital y financiera.

Estos vecindarios, a los que se les llama favelas, albergan a 16,4 millones de brasileños, es decir el 8% de la población del país, según cifras oficiales

Y los retos que enfrentan las favelas son evidentes en lugares como el vecindario de Rocinha, en las colinas de Río, que recientemente recuperó el título de ser la favela más poblada fuera de la capital Brasilia. Los residentes de Rocinha lidian con falta de servicios sanitarios y de oportunidades económicas.

Antonio Florencio, de 58 años, quien ha vivido en Rocinha durante 40 años, expresó su frustración por proyectos de infraestructura estancados hace tiempo y que no satisfacen las necesidades de su comunidad. La próxima reunión del G20 le parecía aún más lejana a su realidad que los 20 kilómetros (12 millas) que hay entre Rocinha y el Museo de Arte Moderno de Río, donde se llevará a cabo la cumbre.

"Para ser honesto, el G20 en sí sólo va a discutir una agenda que se supone que es mejor para todo el país, para el mundo. Pero si ello mejorará algo en esta comunidad, no creo que lo hará", le dijo a The Associated Press.

Además del G20 social, el gobierno brasileño organizó un festival de música gratuito en el área portuaria de la ciudad desde el jueves hasta el sábado. Artistas populares como Seu Jorge, Daniela Mercury y Zeca Pagodinho estarán presentes.