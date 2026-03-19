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D. Huerta acusa a C. Chávez de abuso

Por EFE

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
D. Huerta acusa a C. Chávez de abuso

Los Ángeles, Cal.- La icónica líder de los derechos civiles Dolores Huerta declaró en un comunicado este miércoles que su compañero de lucha, el fallecido César Chávez, abusó sexualmente de ella cuando él se había convertido en un líder destacado del movimiento en EU, un secreto que mantuvo por más de 60 años.

Las revelaciones de la líder, de 95 años, se dieron en medio de la investigación del periódico The New York Times, que reveló las acusaciones de dos latinas que aseguran haber sido abusadas por Chávez (1927-1993) cuando eran menores de edad.

Huerta dijo que guardó el secreto por más de seis décadas porque creyó que exponer la verdad "dañaría al movimiento de campesinos" por el cual ha luchado toda su vida.

"El desarrollo de la unión fue el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos y no iba a dejar que César (Chávez) ni nadie más obstruyeran el camino", ahondó la cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW).

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La líder afirmó que al menos dos veces fue víctima de Chávez, que en ese entonces era la cara del movimiento.

También reconoció que "nunca" se había identificado como una víctima, pero cuando salieron a la luz las declaraciones de las dos mujeres esto le ayudó a entender que era "una sobreviviente" de violencia.

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