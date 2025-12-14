D. Trump promete represalia por ataque

Damasco, Siria.- El presidente Donald Trump dijo que "habrá una represalia muy seria" por la muerte de dos miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos y un civil estadounidense en un ataque en Siria que EU atribuye al grupo Estado Islámico.

"Este fue un ataque del EI contra Estados Unidos y Siria, en una parte muy peligrosa de Siria, que no está completamente controlada por ellos", escribió en una publicación en redes sociales.

El presidente estadounidense dijo a periodistas en la Casa Blanca que el mandatario sirio Ahmed al-Sharaa estaba "devastado por lo que sucedió" y enfatizó que Siria combatiera junto a las tropas de Estados Unidos. En su publicación, Trump afirmó que al-Sharaa estaba "extremadamente enojado y perturbado por este ataque".

El Comando Central de Estados Unidos informó que tres miembros de las fuerzas militares resultaron heridos en una emboscada realizada el sábado por un solo integrante del EI en el centro de Siria. Trump detalló que los tres "parecen estar bastante bien". El ejército estadounidense añadió que el agresor estaba abatido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ataque contra las tropas estadounidenses en Siria es el primero en causar bajas desde la caída del presidente sirio Bashar Assad hace un año.

"Habrá una represalia muy seria", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo que el civil muerto era un intérprete estadounidense. Parnell agregó que el ataque estaba dirigido a soldados involucrados en las operaciones antiterroristas en curso en la región y está bajo investigación.

El tiroteo tuvo lugar cerca de la histórica Palmira, según la agencia de noticias estatal SANA, que anteriormente reportó que dos miembros de la fuerza de seguridad de Siria y varios miembros del servicio estadounidense habían resultado heridos. Las víctimas fueron trasladadas en helicóptero a la guarnición de Al-Tanf cerca de la frontera con Irak y Jordania.

El portavoz del Ministerio del Interior de Siria, Nour al-Din al-Baba, dijo que un hombre armado vinculado al EI abrió fuego en la puerta de un puesto militar. Agregó que las autoridades sirias investigando si el agresor era miembro de la IE o sólo compartía su ideología extrema. Negó los informes que sugieren que el agresor era un miembro de seguridad.