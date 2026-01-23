logo pulso
Debe Europa actuar con mayor velocidad vs. Rusia

Por AP

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
DAVOS, Suiza.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, criticó el jueves a sus aliados europeos por lo que describió como una respuesta lenta, fragmentada e inadecuada del continente a la invasión rusa, iniciada hace casi cuatro años, y su continua agresión internacional.

Hablando en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Zelenskyy enumeró una serie de quejas y críticas hacia Europa que, según él, han dejado a Ucrania a merced del presidente ruso Vladímir Putin en medio de un impulso continuo de Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz.

"Europa parece perdida", afirmó Zelenskyy en su discurso, en el que instó al continente a convertirse en una fuerza global. Contrastó la respuesta de Europa con las audaces medidas de Washington en Venezuela e Irán.

El antiguo actor cómico se refirió a la película "Groundhog Day" (conocida en España como "Atrapado en el tiempo", y en Latinoamérica como "Hechizo del tiempo") en la que el personaje principal debe revivir el mismo día una y otra vez.

"Apenas el año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con las palabras: Europa necesita saber cómo defenderse. Ha pasado un año. Y nada ha cambiado. Todavía estamos en una situación en la que debo decir las mismas palabras", señaló el mandatario ucraniano. Dijo que los ucranianos también parecen atrapados en esa realidad en la guerra.

