Deben cancelar doce mil vuelos

OKLAHOMA CITY.- Casi 12.000 vuelos en todo Estados Unidos, programados para el fin de semana, fueron cancelados cuando una monstruosa tormenta comenzó a causar estragos el sábado en gran parte del país, amenazando con cortar el suministro eléctrico durante días y cubrir de hielo a las principales carreteras.

Alrededor de 140 millones de personas, o más del 40% de la población del país, estaban bajo una alerta por tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de intensas nevadas generalizadas y una catastrófica tormenta de hielo desde el este de Texas hasta Carolina del Norte. Para el mediodía del sábado, se reportaron 0,6 centímetros (un cuarto de pulgada) de hielo en partes del sureste de Oklahoma, el este de Texas y porciones de Luisiana.

"Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, justo después de ella, va a hacer mucho frío", explicó Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. "La nieve y el hielo se derretirán muy, muy lentamente y no desaparecerán pronto, y eso va a obstaculizar cualquier esfuerzo de recuperación".

Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa.

"Por favor, usen estas horas finales para estar preparados, asegurarse de tener mantas, calor y comida para superar esta tormenta", declaró el sábado la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, en una conferencia de prensa. "Y todos los habitantes de Virginia deben mantenerse fuera de las carreteras desde esta noche, todo el domingo y al menos hasta la mañana del lunes".

La nieve cubrió las carreteras casi vacías en los suburbios al norte de Dallas. Hielo y aguanieve golpearon el norte de Texas durante la noche y se desplazaban hacia la parte central del estado el sábado. A media mañana del sábado, se había formado hielo en carreteras y puentes en un tercio de los condados de Mississippi.

Little Rock, Arkansas, quedó cubierta de nieve y aguanieve la mañana del sábado, lo que generó dudas en Chris Plank sobre si podría hacer un viaje de cinco horas a Dallas por trabajo el domingo.