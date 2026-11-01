Decesos por ébola superan ya los 5,000

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Bunia, RDC.- Las muertes en el brote de ébola en la República Democrática del Congo han superado las 5,000, mientras el país lidia con la implacable propagación de la enfermedad y se registran casos en otras naciones africanas, según los últimos datos del gobierno el sábado.

El Ministerio de Salud congoleño indicó que la enfermedad se ha cobrado la vida de 5,026 personas de las 10,351 infectadas, lo que supone una tasa de mortalidad de casi el 50%. Este aumento genera preocupación entre los expertos sobre la capacidad de las autoridades para contener el virus mortal.

El último episodio de la fiebre hemorrágica, causado por el virus Bundibugyo, se declaró a mediados de mayo, tomando por sorpresa a las autoridades. Desde entonces han tenido dificultades para gestionarlo.

Hasta ahora, 2,788 personas han recuperado el virus.

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El virus Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento conocido, pero los trabajadores de salud tratan a los pacientes en función de los síntomas.

Un tercio de las personas que han muerto no llegó a recibir atención. Desde mayo, la enfermedad se ha propagado a 67 de las 178 zonas de salud del país en ocho de las 26 provincias. Cincuenta de las 67 zonas de salud afectadas tienen casos activos.

El virus se ha concentrado en la región oriental del Congo, especialmente en Ituri y Kivu del Norte, que han surgido como los epicentros con 9 mil 782 casos confirmados totales y 4 mil 792 muertes totales.

Las autoridades aún tienen dificultades para rastrear los contactos y las pruebas, que son componentes clave en la carrera para frenar el brote.

La región oriental del Congo, donde se concentra el brote, es escenario de un conflicto entre el gobierno y una serie de grupos armados, lo que limita el alcance de los trabajadores sanitarios.

Además, hay una incredulidad generalizada entre la población, lo que ha provocado una serie de ataques contra trabajadores e instalaciones sanitarias. Una enfermera fue asesinada mientras respondía a una alerta de ébola la semana pasada, y un político del partido gobernante fue abatido en septiembre después de abogar por medidas sanitarias en la radio.