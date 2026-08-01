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Declaran nulo el juicio contra Humala

Por AP

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Declaran nulo el juicio contra Humala
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      LIMA.- El Tribunal Constitucional de Perú declaró nulo el jueves el juicio al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en el que se le sentenció a 15 años de cárcel por lavado de activos el año pasado y ordenó su puesta en libertad.

      El tribunal utilizó el mismo razonamiento por el que hace nueve meses ordenó el archivo de otra pesquisa contra la actual presidenta, Keiko Fujimori, que fue investigada por el mismo delito y para quien la fiscalía pedía 35 años de cárcel. A Humala y Fujimori se les acusaba de haber recibido dinero ilícito para sus respectivas campañas presidenciales de 2011 y 2016.

      En una resolución emitida el jueves por la noche, el máximo tribunal en asuntos constitucionales del país indicó que nadie puede ser castigado por algo que, cuando se produjo, no era delito. Según los jueces, la acusación contra Humala por supuestamente quedarse con dinero de origen ilícito para financiar sus campañas de 2006 y 2011 es una conducta que, hasta 2016, no era delito en Perú.

      El 15 de abril de 2025 la Corte Superior Nacional condenó a 15 años de prisión a Humala y su esposa, Nadine Heredia, por lavado de activos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Aquel día, Humala estaba presente en la Corte, donde fue detenido y encarcelado. Pero su esposa no asistió y se asiló en Brasil junto a su hijo de 15 años.

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