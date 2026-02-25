Delcy Rodríguez se reúne con OPS para fortalecer salud en Venezuela
Venezuela ha recibido donaciones de vacunas, pero el Programa Ampliado de Inmunización enfrenta retrasos en cobertura.
Caracas, 25 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este miércoles con un representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el fin de establecer "lineamientos de cooperación técnica" para "fortalecer el sector sanitario" del país.
Reunión entre Delcy Rodríguez y OPS en Miraflores
Según una nota de prensa presidencial, Rodríguez se reunió con el representante de la OPS en Venezuela, Armando De Negri Filho, en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, y al encuentro también asistió la ministra de Salud venezolana, Nuramy Gutiérrez.
"El encuentro reafirma la agenda de colaboración entre el Gobierno Bolivariano y los organismos internacionales de salud, en búsqueda de elevar la calidad y la eficiencia en los servicios asistenciales en el territorio nacional", subraya la nota, sin dar más información.
Estado del Programa Ampliado de Inmunización y donaciones recientes
En el último año, Venezuela ha recibido donaciones de vacunas contra polio, pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus provenientes de varios países como India, Corea del Sur, Rusia, Brasil y otros.
En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que "en los últimos 10 años el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logra alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal" en Venezuela.
Asimismo, señaló que "los indicadores de nuevas vacunas y actualización del esquema muestran que (el) PAI (de) Venezuela se encuentra muy retrasado en la incorporación de nuevas vacunas".
