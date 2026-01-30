Delcy: Se reafirma la soberanía energética

Caracas, Ven.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, luego de que recibiera de manos de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el texto aprobado por unanimidad durante esta jornada.

"Estoy de verdad demasiado emocionada, en esta ley está la impronta del comandante Chávez, reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos, en esta ley está la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro", señaló Rodríguez, quien salió a recibir una marcha de los trabajadores del sector petrolero que llegó hasta las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

Asimismo, Rodríguez resaltó que esta reforma fue aprobada por todos los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), incluyendo a la bancada opositora integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

La presidenta encargada indicó que ahora Venezuela irá por las "mejores prácticas internacionales" para hacer de la industria petrolera del país suramericano una "gran industria energética".

Tras los cambios se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias".