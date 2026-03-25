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Demandan a administración de Trump

Por AP

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Demandan a administración de Trump

WASHINGTON.- Funcionarios de Minnesota presentaron una demanda el martes contra la administración Trump para retener pruebas relacionadas con tres tiroteos cometidos por agentes federales, incluidos los homicidios a tiros de Renee Good y Alex Pretti.

La demanda sostiene que el gobierno federal se retractó de su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras la Operación Metro Surge, y pide al tribunal que ordene que cumplan.

La administración envió millas de agentes al área de Minneapolis y St. Paul para la ofensiva contra la inmigración, como parte de la campaña nacional de deportaciones del presidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional demostró un éxito lo que calificó como su mayor operación de control migratorio hasta la fecha, pero fue duramente cuestionada por los líderes de Minnesota y generó interrogantes sobre la conducta de los agentes.

La demanda indicó que al gobierno federal no se le permite "retener pruebas de investigación con el propósito de proteger a agentes del orden del escrutinio cuando un estado investiga posibles violaciones graves de sus leyes penales, que tienen como objetivo a sus ciudadanos, dentro de sus fronteras".

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