Demócratas publican carta sugestiva a Epstein atribuida a Trump

WASHINGTON (AP) — Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a Jeffrey Epstein, supuestamente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.

Trump ha manifestado que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que rodea la carta. El presidente presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo sobre la supuesta carta.

La carta fue incluida como parte de un álbum de 2003 compilado para el cumpleaños del presunto traficante sexual Epstein. El presidente ha negado tener algo que ver con ello. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron una copia del álbum de cumpleaños el lunes como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.

La Casa Blanca no ha respondido por el momento a un mensaje solicitando comentarios.

Trump ha negado haber escrito la carta y haber hecho el dibujo, calificando un artículo sobre ello como "falso, malicioso y difamatorio".

"Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes", sostuvo Trump.

La carta publicada por la Comisión se ve exactamente como la describió The Wall Street Journal en su artículo.

La miiva, que lleva el nombre y la firma de Trump, incluye un texto enmarcado por el contorno dibujado a mano de lo que parece ser una mujer curvilínea.

"Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", dice la carta.