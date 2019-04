Denuncian detención de diputado opositor venezolano que estuvo preso 17 meses

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, indicó en su cuenta de Twitter que Caro, del partido Voluntad Popular (VP), fue aprehendido "en horas de la madrugada".



"La dictadura nuevamente detuvo de manera arbitraria al diputado @gilbercaro, violando su inmunidad parlamentaria. Hacemos responsable al régimen usurpador (del presidente Nicolás Maduro) de la vida y la integridad del diputado", dice el Legislativo.



El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela en enero pasado y es reconocido como tal por más de 50 países, también denunció la detención y dijo que esto no detendrá su afán en sacar del poder a Maduro, a quien consideran un mandatario ilegítimo.



Por su parte, la diputada Adriana Pichardo explicó a Efe que la aprehensión se produjo cerca de la 01.30 hora local (05.30 GMT), cuando Caro se encontraba en un restaurante junto a unos compañeros de trabajo.



"Destruyeron las cámaras del lugar para que no quedaran evidencias", dijo la legisladora, compañera de filas de Caro.



Aseguró que otras personas también fueron detenidas por el "fuerte contingente" del Sebin que se llevó al diputado, cuyo paradero se desconoce hasta ahora pues ni sus familiares o abogados han podido verificarlo.



"Hacemos responsable al régimen de Nicolás Maduro de la vida y la integridad del diputado", reiteró Pichardo.



La diputada subrayó que todo lo relacionado con este caso se ha conocido por información extraoficial y, en ese sentido, creen que Caro "pudiera encontrarse en el Helicoide", una de las sedes del Sebin en Caracas.



Luego de ser detenido en enero de 2017, Caro no fue presentado ante un tribunal hasta 4 meses y 20 días después de su detención, tiempo en que "se le prohibieron las visitas" y "estuvo sometido a aislamiento", según Amnistía Internacional.



El tribunal militar que llevó su causa entonces "ordenó la investigación por los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada" y "fijó la Cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo (centro-oeste), como sitio de reclusión".



Caro fue excarcelado en junio de 2018 en un proceso gubernamental "en aras de la paz y el diálogo" con la oposición.