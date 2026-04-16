Denuncian maltratos a inmigrantes en Florida
ORLANDO, Florida.- Varios guardias golpearon brutalmente y rociaron con gas pimienta a detenidos este mes en un centro de detención de inmigrantes administrado por el estado, conocido como "Alcatraz de los caimanes", en los Everglades de Florida, según una abogada de dos detenidos.
Los guardias atacaron a los clientes de Katherine Blankenship y otros detenidos en el centro el 2 de abril, cuando se quejaron de no tener acceso telefónico, señaló la abogada en una declaración ante el tribunal.
Los teléfonos, que no funcionaban, son la vía principal para que los detenidos se comuniquen con sus familias y con sus abogados mientras están en el centro de detención. Los guardias comenzaron a burlarse de los detenidos, que estaban en una celda, y luego se volvieron "más agresivos y gritaban y amenazaban con entrar en la celda", escribió Blankenship.
Cuando un detenido se acercó a un guardia, recibió un puñetazo en la cara. Luego, los guardias empezaron a golpear a otros detenidos en la celda. A uno de los clientes de Blankenship le dio un puñetazo en el ojo derecho, lo arrojaron al suelo y varios guardias lo golpearon. Le dieron patas en la cabeza y se lesionó el hombro y el brazo.
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