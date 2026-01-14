logo pulso
Denuncian plan para atentar vs. presidente

Por AP

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
Denuncian plan para atentar vs. presidente

SAN JOSÉ.- Las autoridades de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica denunciaron el martes haber recibido información de un presunto plan para tentar contra la vida del presidente del país, Rodrigo Chaves.

Así lo afirmó el titular de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica (DIS), Jorge Torres, a medios de comunicación locales, previo a ingresar al Ministerio Público, donde presentó una denuncia formal para que las autoridades judiciales realicen una investigación.

"Lo que recibimos es información confidencial que quisiera dejarla plasmada en la denuncia; no quisiera ahondar en eso, pero solamente quisiera decirles que se trata de la vida del presidente de la República", dijo Torres.

Es la primera vez que las autoridades costarricenses dan a conocer un supuesto plan para acabar con la vida del mandatario, que adquirió el poder en el año de 2022.

De acuerdo con el director de la DIS, se recibió la llamada de una mujer, quien habría informado de un supuesto plan para matar a Chaves y que incluso aseguró que ya se habría realizado el pago a un sicario.

Torres indicó además que ya se coordinó el reforzamiento de la seguridad en la Casa Presidencial y para las actividades que tendrá el presidente en estos días.

