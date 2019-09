Denunciante de Inteligencia acusó a Trump de querer interferir en elecciones

Washington, EEUU.- El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. reveló este jueves la queja formal de un miembro de la Inteligencia de EE.UU. en la que muestra su preocupación sobre si el presidente Donald Trump usó su poder para solicitar interferencia extranjera en las elecciones presidenciales del 2020.

"En el curso de mis tareas oficiales, he recibido información de varios funcionarios del Gobierno de EE. UU. de que el presidente de Estados Unidos está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020", dijo el informante, según el documento datado el 12 de agosto.

De acuerdo con el "denunciante", como lo ha llamado la prensa, la interferencia de Trump incluye, entre otras cosas, "presionar a un país extranjero para que investigue a uno de los principales rivales políticos internos del presidente".

"El abogado personal del presidente, el Sr. Rudolph W. Giuliani, es una figura central en este esfuerzo. El fiscal general (William P.) Barr parece estar involucrado también", señaló en su denuncia.

Los demócratas acusan a Trump de "traición" a la Constitución y a la seguridad nacional por haber pedido al mandatario de Ucrania, Vladímir Zelenski, que investigara a al exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden, hasta ahora uno de los favoritos para ganar las primarias demócratas del año que viene.

Este miércoles la Casa Blanca hizo pública la transcripción de la llamada entre Trump y Zelenski, que tuvo lugar el 25 de julio y de cuya existencia se supo precisamente tras la queja interna de un funcionario de la inteligencia estadounidense.

Este trabajador de la Inteligencia nacional no identificado, conocido en EE.UU. como "denunciante", se alarmó tanto al saber el contenido de esa llamada y de las presuntas interacciones relacionadas entre Giuliani y los funcionarios ucranianos, que presentó una denuncia interna ante la Oficina del Inspector General de las agencias de Inteligencia.

El documento de nueve páginas publicado el jueves da cuerpo a las circunstancias de una llamada telefónica realizada el 25 de julio, en la que Trump animó a su homólogo ucraniano a ayudar a investigar a su rival político, el demócrata Joe Biden.

El documento también alega que hubo un papel central de parte de uno de los abogados personales del presidente e indica que hubo un esfuerzo concertado de la Casa Blanca para suprimir la transcripción exacta, incluso reubicando su registro en un sistema informático separado.

"En los días siguientes a la llamada telefónica, me enteré por varios funcionarios estadounidenses que altos funcionarios de la Casa Blanca habían intervenido para ´bloquear´ todos los registros de la llamada telefónica, especialmente la transcripción oficial palabra por palabra de la llamada que se produjo, como es habitual en la Sala de Crisis de la Casa Blanca", dice la denuncia.

Trump presionó repetidamente al nuevo mandatario de Ucrania para que se coordinara con el secretario de Justicia de Estados Unidos William Barr y con el abogado Rudolph Giuliani para investigar a Biden, según el borrador de la transcripción de una llamada telefónica publicado el miércoles.

La presidenta de la cámara de representantes, Nancy Pelosi, acusó el jueves a Trump de "traicionar su juramento" y de "encubrimiento".

En la llamada de hace unos meses, Trump lanzó acusaciones, sin presentar evidencia alguna, de que el exvicepresidente buscó interferir con un fiscal ucraniano con respecto a su hijo Hunter. Lo dijo de tal forma que parecía tanto en broma como indicativo, sin el tipo de lenguaje explícito que generaría una conclusión contundente sobre su intención.

"Lo que puedas hacer con el secretario de Justicia sería grandioso", le dijo Trump a Volodymyr Zelenskiy cuando pidió su ayuda para investigar a Biden. Dijo que Giuliani, su abogado personal y asesor de confianza, es un "hombre muy respetado" y "le pediré que te llame junto con el secretario de Justicia".

Después de decirle que Giuliani y Barr se pondrían en contacto, Trump, en referencia a la economía ucraniana, dijo: "Pronostico que su economía estará mejor y mejor. Tienen muchos activos. Es un gran país". Zelenskiy previamente había expresado su interés en comprar a Estados Unidos más misiles antitanque Javelin.

El lenguaje de Trump con frecuencia es confuso y, a veces, contradictorio, con una mezcla de afirmaciones directas que con frecuencia son seguidas de una serie de reservas como, "¿quién sabe?", "es lo que dice la gente" o "veremos qué sucede".

Minutos antes de la revelación pública de esta queja, Trump acusó a los demócratas de "intentar destruir al Partido Republicano y todos los valores que representa".

"Unánse, jueguen su juego y luchen duro, republicanos. ¡Nuestro país está en juego!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

La conversación entre los presidentes forma parte de la denuncia de un informante que se presentó tras la llamada y que está en el centro de la investigación para juicio político que inició el martes Pelosi.

Pelosi dijo el jueves que la queja de un denunciante del sector de inteligencia revela que Trump socavó la seguridad nacional y trató de encubrir el hecho.

La legisladora demócrata dijo el jueves en su conferencia de prensa semanal que Trump "traicionó su juramento, nuestra seguridad nacional y la Integridad" de las elecciones al presionar a Ucrania para que investigue a Biden. "Esto es encubrimiento", acotó.

El reporte de la Casa Blanca revela que Trump estaba dispuesto a involucrar a un líder extranjero para encontrar información perjudicial sobre un rival político y que llegó al grado de ofrecer a su secretario de Justicia para ayudar a encontrarla. Sin embargo, Trump en la llamada no ofrece un intercambio directo, como vincular la ayuda de Ucrania en este tema con apoyo militar u otra asistencia estadounidense.

Días antes de la llamada, Trump congeló casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania. En la transcripción no queda claro si Zelenskiy estaba al tanto de eso y la Casa Blanca no respondió las peticiones para aclarar el punto. El presidente ha insistido en que no cometió falta alguna y negó que cualquier petición de ayuda estuviera vinculada con la suspensión del apoyo.

Durante una reunión del miércoles con Trump al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, Zelenskiy dijo que no se sintió presionado para actuar de determinada manera durante su llamada con Trump. "Nadie me presionó", declaró.

Bajo la ley federal, es ilegal que un gobierno busque apoyo en el extranjero para las elecciones de Estados Unidos.

La oposición demócrata ya cuenta con una mayoría en la Cámara Baja favorable a iniciar un proceso de "impeachment" o juicio político contra Trump por este motivo, según las estimaciones de varios medios.

Entre 218 y 219 congresistas (todos demócratas menos uno que fue elegido como republicano y ahora es independiente) se han manifestado a favor de iniciar los trámites para el proceso de destitución.

Si la Cámara Baja vota a favor del "impeachment", será el Senado -con mayoría republicana- el encargado de celebrar el juicio político contra el presidente, en el que se necesitarían dos tercios de los votos para destituirle.