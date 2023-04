Hombre en EU presumió haber robado al CN y ahora está desaparecido

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Un hombre en Texas que presumió haber robado 50 mil dólares (907 mil 245 pesos mexicanos) a un cártel mexicano de las drogas y que pensaba que por estar en suelo estadounidense estaba a salvo, hoy está desaparecido.

Un testigo declaró que la víctima, identificada como Erick Tadeo Ramírez, se puso a presumir, en una llamada con una mujer de quien no se han dado detalles, que había robado 50 mil dólares al Cártel del Noreste, considerado uno de los más sanguinarios y cuya plaza principal es Nuevo Laredo, en México y fronteriza con Laredo, Texas, la ciudad donde reside Tadeo. La versión ha sido difundida por medios locales como el Star Telegram y otros, incluyendo Vice News.

En esa llamada, realizada alrededor de las 23:00 horas del 23 de marzo, durante una fiesta, Tadeo se habría jactado de que, residiendo en una ciudad estadounidense, se encontraba a salvo de cualquier represalia que el cártel quisiera orquestar en su contra. Sin embargo, estaba equivocado.

El 24 de marzo, la novia de Tadeo y su hermana llamaron a la policía para reportar que él había desaparecido.

Un video de las cámaras de seguridad muestra que ese mismo 24, a la una de la mañana, una Dodge Ram azul llega a la casa de Tadeo. De ella se bajaron varios sujetos enmascarados y armados que irrumpieron en la vivienda y sacaron a la víctima. Se presume que son miembros del Cártel del Noreste al que la víctima dijo haber estafado.

Los hombres obligan a Tadeo a subir a la camioneta, que parte hacia la zona fronteriza y cruza hacia Nuevo Laredo. Pero antes del cruce, una grabación muestra que Tadeo intenta escapar.

"La grabación de video (de las cámaras de seguridad) mostró a un varón con sangre en la cara abriendo la puerta delantera del pasajero de la camioneta Dodge Ram azul de cuatro puertas en apuros mientras la camioneta estaba en movimiento. Los agentes que se encontraban en el puente declararon que el varón estaba intentando salir de la camioneta, pero fue empujado de nuevo al interior, por la fuerza", dicen los documentos judiciales, citados por Vice News.

Los hombres dejaron en la carretera una camisa y un pantalón manchados de sangre.

El FBI tomó en sus manos la investigación e identificó al conductor de la camioneta como Jonathan Cavriales, quien fue detenido el 27 de marzo, cuando intentaba cruzar la frontera de regreso a Estados Unidos, en la misma camioneta en la que Tadeo fue secuestrado, según documentos citados por el Star Telegram. La camioneta estaba registrada a nombre de la madre de Cavriales, de acuerdo con el FBI.

Según Vice News, Cavriales dijo a los agentes que lo detuvieron que "sabía que la víctima había robado unos 50 mil dólares al Cartel del Noreste". A Cavriales se le denegó la libertad bajo fianza y fue acusado de secuestro, según documentos judiciales.

El resto de los hombres implicados en el secuestro siguen fugitivos y no hay noticias sobre el paradero de Tadeo. La búsqueda continúa.

"El FBI tiene conocimiento de este incidente, pero no puede hacer comentarios sobre esta investigación en curso", dijo un vocero de la Oficina a McClatchy News en un correo electrónico el 2 de abril al Star Telegram. "El FBI persigue implacablemente todas las opciones cuando se trata de proteger al pueblo estadounidense, y esto no cambia cuando están en peligro cruzando la frontera. El FBI persigue todos los casos con el mismo vigor y compromiso con el proceso".