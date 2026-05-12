Dependen de hospitales de campaña

Al Mawasi, Gaza.- Numerosos pacientes y enfermos en la Franja de Gaza dependen aún hoy, pese al alto el fuego, de la atención que brindan hospitales de campaña, dada la destrucción del sistema sanitario causada durante la ofensiva bélica y los aún ataques casi diarios del Ejército israelí sobre dicho territorio.

Este domingo, tras su inauguración en mayo de 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que su Hospital de Campaña de la ciudad de Rafah, localizado en Al Mawasi, continuará funcionando al menos otros dos años, después de que Israel, tras un mes de negociación con las autoridades pertinentes, les permitiese introducir materiales esenciales de mantenimiento y mejora.

"Estoy contento. Me están poniendo inyecciones y suero intravenoso", dice a EFE el adolescente Mohamed Ramz al Houthi, de 14 años, quien ha sido operado cuatro veces en este hospital de campaña desde que un misil israelí le alcanzara y cercenara cuatro tendones.

En Gaza, solo el 42 % de los centros médicos están operativos, el 90 % de ellos de forma parcial, según los datos disponibles más reciente de la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de finales de febrero.

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