Impacto de las deportaciones de migrantes haitianos en República Dominicana

BELLADÈRE, Haití (AP) — Una multitud de 500 personas bajó de las camionetas polvorientas en una mañana reciente y pasó por un diminuto hueco en una cerca fronteriza que separa Haití de la República Dominicana.

Eran los primeros deportados del día, algunos aún vestidos con ropas de trabajo y otros descalzos mientras hacían fila para recibir agua, comida y atención médica en el lado haitiano de la ciudad fronteriza haitiana de Belladère antes de decidir sus siguientes pasos.

Bajo un sol abrasador, los migrantes describieron lo que dijeron eran numerosos abusos de las autoridades dominicanas, después de que el presidente, Luis Abinader, ordenara en octubre que se deportaran al menos 10.000 migrantes a la semana dentro de una dura nueva política criticada por organizaciones civiles.

"Echaron mi puerta abajo a las 4 de la madrugada", dijo Odelyn St. Fleur, que había trabajado como albañil en República Dominicana durante dos décadas. Estaba durmiendo junto a su esposa y a su hijo de 7 años.

El número de supuestas violaciones de derechos humanos, que van desde redadas en viviendas no autorizadas a discriminación racial, así como deportar a madres lactantes y menores no acompañados, crece conforme las autoridades redoblan las deportaciones a Haití, que comparte la isla de La Española con República Dominicana.

Más de un cuarto de millón de personas fueron deportadas el año pasado, y más de 31.200 sólo en enero.

"La situación se ha vuelto crítica", dijo Roudy Joseph, un activista que acusó a los agentes de ignorar el proceso debido en las detenciones. "Todos los días, los niños quedan abandonados en las escuelas".

"Le espero al otro lado"

En una tarde reciente, docenas de vendedores hacían fila a ambos lados de los hombres, mujeres y niños no acompañados que marchaban en fila de uno a Belladère tras ser deportados, con los pies hundidos en una senda embarrada y salpicada de basura que olía a orines.

Los hombres intentaban venderles tejanos, agua, tarjetas SIM y viajes ilegales de vuelta a República Dominicana. "¿Quiere cruzar? Le espero al otro lado", susurraban en creole.

Pese a la campaña de represión, muchos vuelven a entrar en República Dominicana subrayando los fallos del sistema.

Esa tarde era la segunda vez que Jimmy Milien, un instalador de pisos de 32 años, era deportado. Le detuvieron en la capital, Santo Domingo, en 2024 y de nuevo a mediados de enero cuando unos agentes subieron a un autobús público y le señalaron.

"Maldito haitiano del diablo, bájate de ahí", recordó que le dijeron antes siquiera de pedirle la documentación.

Dejó atrás a su esposa y dos hijos, de 3 y 12 años, y no sabía cuándo volvería a verles.

Tenía previsto viajar a la capital haitiana, pero como miles de personas desembarcadas en Belladère, tendría que cruzar territorio de pandillas donde los hombres armados disparan al transporte público.

"No hay comida, no hay nada, sólo delincuentes", dijo de Haití, donde se reportaron más de 5.600 asesinatos el año pasado, la mayoría cometidos por pandillas que controlan el 85% de la capital, Puerto Príncipe.

Si Milien decidía regresar por tercera vez a República Dominicana, había docenas de contrabandistas esperando.

Mack, un haitiano que no dio su apellido para hablar libremente sobre el contrabando, dijo que lleva migrantes al otro lado de la frontera hasta seis veces por semana.

Cobra 3 dólares por persona, y después ofrece 8 dólares a los guardias fronterizos dominicanos. "Si les pagas, te dejan pasar", comentó.

Él vivió casi tres años en Santo Domingo, instalando tabiques hasta que fue deportado. Después se sumó al floreciente negocio del contrabando y dijo que no tiene previsto regresar a la capital hasta que remita la campaña de persecución.

"Aquí todo el mundo me conoce", dijo. "No me molestan".

Jóvenes y solos en la frontera

Los controles militares salpican la carretera que lleva de la frontera polvorienta a la capital dominicana. Los agentes de seguridad suben a autobuses, asoman la cabeza por las ventanas de los autos y detienen a sospechosos de ser migrantes sin permiso de residencia, aunque muchas personas bajan de los vehículos antes de los controles y vuelven a subir más adelante.

La llegada de migrantes haitianos y sus intentos de regresar de forma ilegal es algo que exaspera al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester director de migraciones en República Dominicana.

"La República Dominicana ha apoyado demasiado y ha cargado demasiado con la situación haitiana" dijo. "Estamos en la disposición de apoyar, pero es importante que los lideres de Haití pongan orden en su país, que velen por su gente".

Las autoridades dominicanas alegan que los migrantes haitianos han sobrecargado los servicios públicos dominicanos, con más de 80.000 nuevos estudiantes haitianos matriculados en escuelas públicas en los últimos cuatro años. Las autoridades de salud dicen que las mujeres haitianas suponen hasta el 70% de los nacimientos en el país, lo que le cuesta al gobierno millones de dólares.

Ballester dijo que desplegaría más agentes de inmigración en todo el país para combatir lo que describió como un incremento de migrantes sin permiso de residencia que dijo son una carga y un peligro para el país.

Aunque negó las acusaciones de abusos, reconoció que se permite los agentes entrar en viviendas "en una persecución caliente" y que el personal está recibiendo nueva capacitación "porque nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos es incuestionable".

Ballester dijo que República Dominicana no deporta a menores no acompañados y que las autoridades ahora separan a mujeres y niños de los hombres durante las deportaciones.

Pero a finales de enero fueron deportados cinco adolescentes sin sus padres. Entre ellos estaba Jovenson Morette, de 15 años, que dijo que fue detenido cuando trabajaba en un campo de cultivo.

Él y los otros cuatro fueron entrevistados por funcionarios haitianos en Belladère que intentaban localizar a sus padres.

Más al norte en la localidad fronteriza haitiana de Ouanaminthe, una niña de 10 años no acompañada fue deportada a finales de abril dijo Geeta Narayan, representante de UNICEF en Haití.

"Estos niños están entre los más vulnerables", dijo señalando que las pandillas en la frontera abusan de ellos.

República Dominicana deportó el año pasado a 1.099 niños sin acompañante, de los que 786 fueron reunidos con sus familias según UNICEF.

Josette Jean, de 45 años, temió por su hijo de 16 años, nacido en República Dominicana, cuando fue deportado él solo a Haití hace poco.

Aferrando una foto del chico, dijo que se había apresurado a ir al centro de detención dominicano donde estaba detenido, pero le dijeron que el gobierno no deporta a menores no acompañados. Lo deportaron de todos modos.

Jean pagó a un contrabandista para llevar a su hijo de vuelta a República Dominicana unos días más tarde.

"Los niños que nacieron aquí no tiene ni idea de a dónde ir", dijo de los deportados a Haití, un país que su hijo nunca había visitado.

Un número significativo de los deportados, como el hijo de Jean, nacieron en República Dominicana pero no tienen certificados de nacimiento ni otra documentación oficial que demuestre su situación legal. Los activistas acusan al gobierno de permitir que los permisos de trabajo expiren o rechazan procesar sus documentos. República Dominicana no otorga la ciudadanía automática a los nacidos allí.

Mientras continúan las deportaciones masivas, los empleadores dominicano en agricultura y construcción se quejan.

¿La respuesta de Ballester? Contraten trabajadores dominicanos.

"Haití se hunde"

Al menos un celular grababa la escena cuando Mikelson Germain, de 25 años, intentó escapar de las autoridades dominicanas el año pasado. Corría por un tejado cuando un agente le agarró y le empujó por el borde. La mujer que grababa gritó y empezó a llorar creyendo que estaba muerto.

"Por la gracia de Dios, caí en un cable eléctrico primero", dijo Germain en un video grabado por una organización sin fines de lucro.

Con la pierna herida y los hijos de su primo aferrándose a él, Germain dijo que las autoridades se marcharon.

Los activistas acusaron al agente de intento de asesinato, pero pese al escándalo generalizado, dicen que los abusos continúan.

El año pasado, un grupo de hombres dominicanos, indignados por lo que describieron como el trato y las detenciones a sus vecinos haitianos, arrojaron piedras, botellas y otros objetos a las autoridades. Un hombre intentó desarmar a un agente de inmigración antes de que se hicieran disparos y todo el mundo se dispersara.

Mientras continúan las deportaciones masivas, el presidente Abinader advirtió que la situación de Haití es un peligro para la región y que podría haber "una ola migratoria incontrolable", mientras pedía más apoyo para la misión respaldada por Naciones Unidas en Haití, que está teniendo problemas para combatir a las pandillas.

"No existe una solución dominicana a la crisis haitiana", dijo. "Haití se ahoga mientras una parte importante de la comunidad internacional observa pasiva desde la orilla sin mostrar el compromiso que demanda tan grave situación".