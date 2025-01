Llegada de deportados a Colombia desde Estados Unidos

BOGOTÁ (AP) — Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana aterrizó el miércoles en la capital del país con 105 colombianos deportados desde Estados Unidos, el tercero que recibe tras la reciente tensión diplomática que generó la negativa del gobierno de Gustavo Petro de recibir vuelos en aviones militares con inmigrantes, desatando el rechazo del presidente Donald Trump.

Los deportados, entre ellos 21 menores de edad, llegaron a Bogotá provenientes de San Diego, California, detalló la Cancillería en un comunicado.

El gobierno colombiano accedió a recibir de nuevo inmigrantes deportados, incluso en aviones militares, luego de lograr un acuerdo con Estados Unidos el domingo tras tensas horas en las que el presidente Trump amenazó con aranceles a las importaciones colombianas y sanciones como restricciones de visa para los funcionarios colombianos. En respuesta, Petro también advirtió que impondría aranceles a las importaciones desde Estados Unidos.

La tensión diplomática, que duró menos de 24 horas, generó preocupación en los sectores económicos colombianos, especialmente de flores y café, debido a que Estados Unidos es el principal socio comercial del país y el principal destino de sus exportaciones con una participación del 29%, según cifras oficiales. Mientras que Colombia sólo representa el 0,5% de las exportaciones estadounidenses.

La víspera aterrizaron en Bogotá dos vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana con 201 deportados a bordo, entre ellos menores de edad, provenientes de El Paso, Texas, y San Diego. El gobierno aseguró que en los dos vuelos verificaron que se garantizaran sus "derechos".

Tras la disputa diplomática con Estados Unidos, Petro dispuso que los deportados provenientes de cualquier país no podrían llegar a Colombia esposados.

Uno de los migrantes que llegó a Colombia el martes relató a The Associated Press que fueron inmovilizados con esposas en el primer vuelo que había enviado Estados Unidos el domingo y que finalmente no aterrizó ante la negativa de Petro, quien consideró entonces que dicha medida vulneraba la dignidad de los deportados.

Como parte de una serie de acciones para cumplir sus promesas de campaña de acabar con la inmigración ilegal, el presidente Trump está utilizando a militares en servicio activo para ayudar a reforzar la frontera y llevar a cabo deportaciones.

En la primera semana del segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que ya había deportado a unas 7.300 personas de varias nacionalidades.

Colombia recibió durante el 2024 al menos 124 aviones con migrantes provenientes de Estados Unidos.