Postura de Daniel Noboa sobre la crisis de deportados en Venezuela

Quito, 10 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, calificó este lunes de "berrinche" a la postura de la administración del líder chavista Nicolás Maduro de no recibir a los ciudadanos venezolanos que deporte Estados Unidos.

"Cada líder, cada presidente, ha tomado una postura diferente. Lo vimos con (Gustavo) Petro (presidente de Colombia), que inicialmente rechazaba eso, pero yo creo que se dio cuenta muy rápido, y en pocos días dijo que no, que él iba a recibir a sus hermanos colombianos, pero los iba a recibir con dignidad", comentó Noboa en una entrevista radial.

Recordó que en su Gobierno han recibido a los ecuatorianos que han sido deportados y han aplicado un programa en el que se les entrega un salario básico por tres meses, les dan capacitación, tecnificación y les apoyan para encontrar empleo.

"Eso es lo humano de hacer, lo que ha hecho Venezuela, es simplemente un berrinche decir 'no, no, no me mandes los deportados acá'. Son venezolanos, debería su propio Estado recibirlos", apuntó.

Otras nacionalidades

Tras la decisión de Venezuela de no acoger a sus propios ciudadanos deportados desde Estados Unidos, medida que, dijo, "tiene impacto en toda la región", Noboa apuntó el domingo que su país "no recibirá a migrantes deportados de otras nacionalidades"

"Maduro ha dicho públicamente que los vuelos para recibir a sus migrantes deportados se han visto 'afectados'. A puerta cerrada han advertido a los Estados Unidos que tras la revocación de la licencia de operación para Chevron tomarían esta medida como represalia", indicó en su cuenta de la red social X.

Se refirió así a una publicación que hizo el viernes el diario The Wall Street Journal, en la que señaló que la Administración de Venezuela advirtió en privado al Gobierno de Donald Trump que no acogerá a sus propios ciudadanos deportados después de que Estados Unidos pusiera fin a la licencia de la petrolera Chevron para operar en el país caribeño.

El diario, que cita fuentes conocedoras del asunto, señaló que se está desgastando el acuerdo de repatriación de venezolanos posterior a la reunión de enero del enviado de Trump, Richard Grenell, con el líder chavista Nicolás Maduro, no reconocido como presidente por EE.UU., y el asunto de Chevron ha tensado las cuerdas.

Al día siguiente de la publicación del diario, Maduro señaló que esa decisión tomada por la Administración de Trump "afectó los viajes" que Venezuela tenía programados con aviones de la estatal Conviasa para traer a los migrantes.

"Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaban las comunicaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes", dijo Maduro en un acto por el Día Internacional de la Mujer transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Para Noboa -cuya administración fue una de los primeras en considerar al líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia como triunfador de las elecciones y, como "presidente electo", considera que un Gobierno "rechace a su propia gente" es "de miserables y de una falta absoluta de empatía".

"Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron", agregó.