Situación de deportados en campamento de Panamá

CARTÍ, Panamá (AP) — Una persona deportada de Estados Unidos detenida en un campamento en una zona rural de Panamá, entre un centenar que se negaron a regresar a sus países, describió el sábado la espera en el limbo bajo "duras condiciones" y sin acceso a asesoría legal y otros derechos.

La deportada china, que pidió no ser identificada por temor a represalias de las autoridades panameñas, habló con The Associated Press con un teléfono móvil que llevaba escondido tras ser conectada a través de un familiar preocupado.

La mujer dijo que las autoridades estaban confiscando los teléfonos de los migrantes en el campamento y efectivamente los estaban desconectando. Los migrantes eran de naciones asiáticas, Rusia, Afganistán y Nepal, afirmó.

La migrante indicó que las personas en el campamento estaban viendo restringidas sus libertades personales, y que enfrentaban tanto malas condiciones en el campamento como una estricta vigilancia por parte de los guardias.

"Alguien me sigue incluso cuando voy al baño", dijo.

Las autoridades panameñas no han respondido de momento a una solicitud de comentarios de la AP.

Este testimonio surge tras la indignación causada esta semana en Panamá por el trato dado a casi 300 migrantes deportados de Estados Unidos y retenidos en Panamá mientras las autoridades los devuelven a sus países de origen.

Es parte de un acuerdo establecido con el gobierno de Trump en el que países como Panamá y Costa Rica actúan como "puentes", deteniendo temporalmente a los deportados.

Originalmente, los migrantes fueron encerrados en habitaciones de hotel por las autoridades en la capital del país, Ciudad de Panamá. Panamá negó que estuvieran detenidos, pero los migrantes no podían salir de su hotel y estaban custodiados por la policía.

Varios migrantes sostenían carteles que decían "por favor, ayúdennos" y "no estamos seguros en nuestro país".

Alrededor del 40% de los migrantes se negaron a regresar a sus países, muchos citando miedo a volver. Aquellos que están dispuestos a regresar a casa permanecieron en el hotel, y 13 ya han sido devueltos, según las autoridades.

Los que se negaron han sido enviados a un campamento rural para migrantes en la provincia de Darién, al sur, cerca del Tapón del Darién, un peligroso paso migratorio en la selva entre Panamá y Colombia.

El campamento, ubicado cerca de un pequeño pueblo conocido como San Vicente, Metetí, fue originalmente construido como un centro de recepción de migrantes para abordar el flujo de cientos de miles de migrantes que viajaban al norte a través del Tapón del Darién en los últimos años. Aunque gran parte de ese tráfico hacia el norte ha disminuido desde entonces.

Organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la ONU, dijeron que organizarían "alternativas seguras" para enviar a los migrantes ahora refugiados en el campamento.

"No tenemos participación directa en la detención o restricción del movimiento de individuos", escribió la OIM en un comunicado.

La mujer que habló con la AP dijo que estuvo detenida en un hotel durante cinco días antes de ser enviada al segundo campamento de refugiados, y que quería continuar hacia Estados Unidos. Al ser deportada, dijo que no firmó ningún documento de deportación, un procedimiento estándar.

Afirmó que los deportados están siendo "custodiados como prisioneros" en el campamento de Darién y que cree que se les están despojando de derechos fundamentales, incapaces de acceder al mundo exterior. No tienen acceso a asesoría jurídica externa, dijo, y no han recibido ofertas de asesoría jurídica por parte de las autoridades.

"Pero el gobierno panameño seguía preguntándonos adónde ir", dijo.