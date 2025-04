Análisis detallado del derrame de Deepwater Horizon

NUEVA ORLEANS (AP) — Quince años después de la explosión en la plataforma petrolera Deepwater Horizon frente a la costa del Golfo de México, que mató a 11 personas y vertió 507,2 millones de litros (134 millones de galones) de crudo en el océano, los efectos del peor derrame de petróleo en alta mar de Estados Unidos aún se sienten.

La compañía petrolera BP pagó miles de millones de dólares en daños, impulsando ambiciosos proyectos de restauración costera en cinco estados. Sin embargo, los trabajadores de limpieza y los residentes locales que sufrieron impactos en la salud que atribuyen al derrame de petróleo han tenido problemas para que sus casos sean escuchados en los tribunales y pocos han recibido una compensación significativa.

Los grupos de conservación dicen que el derrame catalizó un trabajo de restauración innovador a lo largo de la costa del Golfo, pero están alarmados por la reciente detención de un proyecto emblemático de creación de tierras en Luisiana. A medida que la administración Trump expande el petróleo y gas en alta mar, les preocupa que las mejores oportunidades para reconstruir la costa del Golfo se estén desvaneciendo.

Vincular problemas de salud al derrame sigue siendo difícil de probar en los tribunales

En la comunidad costera de Lafitte, en el sureste de Luisiana, Tammy Gremillion celebraba el Domingo de Pascua, el aniversario del derrame del 20 de abril, sin su hija. Recuerda haber advertido a Jennifer que no se uniera a un equipo de limpieza encargado de contener el derrame para BP.

"Pero no pude detenerla, les estaban ofreciendo mucho dinero a estos jóvenes", dijo Gremillion. "No conocían los peligros. No hicieron lo que debían para proteger a estos jóvenes".

Jennifer trabajó durante meses con el petróleo hasta las rodillas. Volvía a casa apestando a vapores, cubierta de manchas negras y padecía sarpullidos y dolores de cabeza. También estuvo expuesta a Corexit, un producto químico aprobado por la EPA que se utiliza sobre y debajo del agua para dispersar el petróleo, que ha sido vinculado a problemas de salud.

En 2020, Jennifer murió de leucemia, un cáncer en la sangre que puede ser causado por la exposición al petróleo.

Gremillion, quien se deshizo en lágrimas al relatar la muerte de su hija, está "segura al 1.000%" de que la exposición a toxinas durante la limpieza causó el cáncer.

Presentó una demanda contra BP en 2022, aunque las acusaciones han sido difíciles de establecer en los tribunales. La demanda de Gremillion es uno de un pequeño número de casos aún pendientes.

Una investigación de The Associated Press encontró previamente que todas menos un puñado de aproximadamente 4.800 demandas que buscan compensación por problemas de salud vinculados al derrame de petróleo han sido desestimadas y solo una ha sido resuelta.

En un acuerdo de 2012, BP pagó a trabajadores enfermos y residentes costeros 67 millones de dólares, pero esto no superó los 1.300 dólares cada uno para casi el 80% de los que buscaban compensación.

Los abogados del Downs Law Group, que representan a Gremillion y a alrededor de 100 personas más en casos contra BP dicen que la compañía aprovechó tecnicismos procesales para impedir que las víctimas consiguieran su día en la corte.

BP se negó a comentar sobre litigios pendientes. En documentos judiciales, BP negó las acusaciones de que la exposición al petróleo causó problemas de salud y atacó la credibilidad de los expertos médicos presentados por los demandantes.

Controversia sobre la restauración costera

El impacto ambiental fue devastador, recordó PJ Hahn, quien sirvió en primera línea como funcionario de gestión costera del sureste de Luisiana. Observó cómo el petróleo devoraba las islas de barrera y los pantanos alrededor de su comunidad en la parroquia de Plaquemines hasta que "simplemente se desmoronaban como una galleta en café caliente, simplemente se rompían".

Las criaderos de ostras se asfixiaron, los arrecifes quedaron cubiertos de químicos y la industria pesquera se desplomó. Los pelícanos que se zambullían a por peces muertos emergían de las aguas contaminadas manchados de un brillo negro. Decenas de miles de aves marinas y tortugas marinas murieron, según la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Desde entonces, se ha logrado un "progreso significativo" en la restauración de hábitats y ecosistemas del Golfo, según el Consejo de Fideicomisarios de Evaluación de Daños a los Recursos Naturales, un grupo de agencias estatales y federales encargado de gestionar la restauración financiada por las sanciones impuestas a BP.

El consejo dice que se han aprobado más de 300 proyectos de restauración por un valor de 5.380 millones de dólares en el Golfo de México, que el presidente Donald Trump renombró como el Golfo de Estados Unidos. Los proyectos incluyen la adquisición de humedales en Mississippi para proteger áreas de anidación de aves, la reconstrucción de arrecifes a lo largo de la bahía de Pensacola en Florida y la restauración de alrededor de 11 kilómetros cuadrados (4 millas cuadradas) de pantano en el lago Borgne cerca de Nueva Orleans.

Aunque fue una tragedia, el derrame "impulsó un movimiento, uno que continúa abogando por una costa más saludable y resiliente", dijo Simone Maloz, directora de campaña para Restaurar el Delta del Río Mississippi, una coalición de conservación.

La afluencia de miles de millones de dólares en sanciones pagadas por BP "nos permitió pensar en grande, actuar más rápido y confiar en la ciencia para guiar soluciones a gran escala", agregó.

Sin embargo, lo que muchos conservacionistas ven como el proyecto emblemático de los proyectos de restauración financiados por la indemnización del desastre de Deepwater Horizon, un esfuerzo de aproximadamente 3.000 millones de dólares para desviar sedimentos del río Mississippi para reconstruir 21 millas cuadradas (54 kilómetros cuadrados) de tierra en el sureste de Luisiana, se ha estancado debido a preocupaciones sobre su impacto en los medios de vida de las comunidades locales y las poblaciones de delfines.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, ha dicho que el proyecto "rompería nuestra cultura" al dañar las pesquerías locales de ostras y camarones debido a la afluencia de agua dulce. A principios de este mes, su gobierno pausó el proyecto por 90 días, citando sus altos costos, y su futuro sigue siendo incierto.

Más perforaciones en alta mar planificadas para el Golfo

El gobierno de Trump quiere vender más concesiones de petróleo y gas en alta mar, lo que el Instituto Estadounidense del Petróleo, un grupo del sector petrolero, descrió como "un gran paso adelante para la dominación energética estadounidense".

BP anunció un descubrimiento de petróleo en el Golfo la semana pasada y planea más de 40 nuevos pozos en los próximos tres años. La compañía dijo a la AP que ha mejorado los estándares de seguridad y supervisión.

"Seguimos siendo muy conscientes de que siempre debemos poner la seguridad en primer lugar", dijo BP en un comunicado enviado por correo electrónico. "Hemos realizado muchos cambios para que un evento así nunca vuelva a suceder".

Aun así, Joseph Gordon, director de clima y energía de la organización sin fines de lucro Oceana, advirtió que el legado de Deepwater Horizon debería ser "una señal de alarma" contra la expansión de las perforaciones en alta mar.