Desaparición de reptil Jack en Italia aviva tensiones

El caimán Jack, que repentinamente desapareció del circo Martin instalado en Orosei, sobre la costa de Cerdeña, puso en tensión a los lugareños ante el riesgo de un eventual ataque, pero también avivó todo tipo de ironías.

Se desconoce de inmediato el paradero del reptil, valuado en unos cinco mil euros, pero se cree que desapareció en algún momento entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Jack nació en cautiverio y mide poco más de un metro de largo. Su desaparición generó ya una atmósfera de estupor y miedo, pero también mucha ironía entre los ciudadanos del país y los turistas que acuden a las playas de Sos Alinos, donde había estado colocada la carpa. "Pero cómo se escapó el caimán del circo?", es la pregunta recurrente en las redes sociales.

A las 15 del pasado lunes, el dueño de la caravana, que la mañana de este martes se mudó a Tortoli, en Ogliastra, presentó una denuncia formal a los carabineros por robo. "Es imposible que el caimán puede haberse escapado solo", planteó.

Contó que ya denunció el hecho, incluso para preservar la seguridad de las personas: es un animal en cautiverio que si no es bien manejado puede hacer mal", explicó Eusanio Martino, propietario del Martin a la agencia noticiosa italiana Ansa.

"Ayer (lunes) me di cuenta de la ausencia a eso de las 15 (hora local): vi que la vitrina estaba abierta, faltaba el candado. La vitrina estaba en el interior de un semi-remolque aislado, cerrado, imposible irse de allí", dedujo.

Pero admitamos que logró salir, "no habría hecho mucho en la calle sin agua y con las temperaturas de estos días. Buscamos pero no encontramos nada. No tengo idea de quien pudo haber hecho esto. El caimán tiene un valor muy alto, por encima de los 5 mil euros, pero podría haberlo robado alguien por desesperación y para venderlo a bajo costo, por 500 euros", añadió.

Los militares de la Compañía de Siniscola inmediatamente abrieron una investigación e intensificaron los controles sobre el lugar. Para dar apoyo llegaron los expertos del Centro Anticrimen de los Carabineros forestales.

Las hipótesis sobre la desaparición del reptil están todas abiertas: robo, fuga, un ataque animalista o la voluntad de algún circense de querer deshacerse del caimán porque cuesta mucho mantenerlo.

La noticia viaja por debajo de la pista hasta ayer lunes por la noche cuando la administración municipal de Orosei publicó un posteo en la red social Facebook para advertir a los ciudadanos y turistas que se encuentran en esa área: "Usted está invitado a informar cualquier avistamiento hipotético a las fuerzas policiales", es la recomendación del alcalde.

Por la mañana el caso asume los contornos de una novela.

Muchos no creen en el robo y piensan que es un ataque de los animalistas para liberar al reptil: en varias oportunidades el circo Martin terminó bajo la lente de las autoridades por maltratos a los animales.

"Una hipótesis demasiado inverosímil aquella de atribuir la responsabilidad a los animales", sostiene el Ente Nacional de Protección Animal (ENPA) en una apelación en la que pide no matar al caimán, pero si recuperarlo de manera segura y confiarlo a un santuario.

En 2014 la Fiscalía de Tempio dispuso el secuestro de todos los animales del Martin e investigó a los propietarios. Los dueños siempre rechazaron las acusaciones.

En cuanto a la pista del robo, tampoco parece convencer ni siquiera a los expertos. "Resulta difícil entender el motivo no habiendo un mercado, visto que es muy limitado, para estos animales exóticos", precisó el comandante del Cuerpo Forestal de Cerdeña, Antonio Casula.

"La razón más plausible puede ser que haya alguien muy apasionado", añadió.

Las horas pasan y dentro de poco irá a escena el primer espectáculo del circo Martin en Tortolì. Pero el Caimán Jack no estará allí.