Familias visitan lugar del desastre aéreo en Washington DC

Familias de las víctimas del peor desastre aéreo en Estados Unidos en casi 25 años visitaron el domingo el lugar del accidente justo fuera de Washington, D.C.

Docenas de personas caminaron a lo largo de las orillas del río Potomac cerca del Aeropuerto Nacional Reagan, cerca de donde un avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk del Ejército colisionaron el miércoles, matando a las 67 personas a bordo.

Llegaron en autobuses con escolta policial a conmemorar a sus seres queridos mientras los investigadores federales trabajan para reconstruir los eventos que llevaron al accidente y los equipos de recuperación se preparaban para sacar más restos del agua fría.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo que quería dejar espacio a los investigadores de aviación federales para llevar a cabo su investigación.

Pero planteó una serie de preguntas sobre el accidente mientras aparecía en programas de noticias matutinos en televisión.

"¿Qué estaba pasando dentro de las torres? ¿Estaban desatendidas? ... La posición del Black Hawk, la elevación del Black Hawk, ¿los pilotos del Black Hawk llevaban gafas de visión nocturna?", preguntó Duffy en CNN.

El vuelo de American Airlines, con 64 personas a bordo, se preparaba para aterrizar desde Wichita, Kansas. El helicóptero Black Hawk del Ejército estaba en una misión de entrenamiento y llevaba a tres soldados a bordo. Ambas aeronaves se precipitaron al río Potomac después de colisionar.

Entre los pasajeros del avión se incluían patinadores artísticos que regresaban del Campeonato Estadounidense de Patinaje Artístico 2025 en Wichita, Kansas, y un grupo de cazadores que regresaban de un viaje guiado.

El sargento del Ejército Ryan Austin O´Hara, de 28 años, de Lilburn, Georgia; el oficial jefe de garantías Andrew Loyd Eaves, de 39 años, de Great Mills, Maryland; y la capitana Rebecca M. Lobach, de Durham, Carolina del Norte, murieron en el helicóptero.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) dijo el sábado que los datos preliminares mostraron lecturas contradictorias sobre las altitudes del avión y el helicóptero del ejército.

Los investigadores también dijeron que aproximadamente un segundo antes del impacto, el registrador de vuelo del jet mostró un cambio en su inclinación. Pero no precisaron si ese cambio de ángulo significaba que los pilotos intentaban realizar una maniobra evasiva para evitar el accidente.

Los datos del registrador de vuelo del jet mostraron su altitud como 325 pies (99 metros), más o menos 25 pies (7,6 metros), cuando ocurrió el accidente el miércoles por la noche, dijeron los funcionarios del NTSB a los periodistas. Sin embargo, los datos en la torre de control mostraron al Black Hawk a 200 pies (61 metros), la altitud máxima permitida para helicópteros en la zona.

La discrepancia aún no ha sido explicada.

Los investigadores dijeron que esperaban conciliar la diferencia con datos de la caja negra del helicóptero, que está tomando más tiempo recuperar porque se inundó después de que el Black Hawk se sumergiera en el Potomac. También dijeron que planean refinar los datos de la torre, que pueden ser menos confiables.

"Esa es nuestra tarea, averiguar eso", agregó el miembro del NTSB, Todd Inman.

"Esta es una investigación compleja", indicó el investigador a cargo, Brice Banning. "Hay muchas piezas aquí. Nuestro equipo está trabajando arduamente para recopilar estos datos".

Banning agregó que el registrador de voz de la cabina del jet capturó sonidos momentos antes del accidente.

"La tripulación tuvo una reacción verbal", explicó Banning, y el registrador de datos de vuelo mostró "el avión comenzando a aumentar su inclinación. Los sonidos del impacto fueron audibles aproximadamente un segundo después, seguidos por el final de la grabación".

Las investigaciones completas del NTSB suelen tomar al menos un año, aunque los investigadores esperan tener un informe preliminar dentro de 30 días.

Inman dijo que pasó horas reuniéndose con las familias de las víctimas desde el accidente. Las familias están luchando, agregó.

"Algunos querían darnos abrazos. Algunos están simplemente enojados y furiosos", indicó Inman. "Todos están dolidos. Y todavía quieren respuestas, y nosotros queremos darles respuestas".

Los restos de 42 personas habían sido sacados del río hasta el sábado por la tarde, incluidos 38 que han sido identificados positivamente, dijeron los funcionarios. Esperan recuperar todos los restos, aunque probablemente tendrán que sacar el fuselaje del avión del agua para obtener el resto.

Más de 300 socorristas participaban en el esfuerzo de recuperación en un momento dado, indicaron los funcionarios. También se desplegaron dos barcazas de salvamento de la Marina para levantar los restos pesados.

En Fox News Sunday, Duffy dijo que la Administración Federal de Aviación (FAA) estaba investigando el personal en la torre de control del Aeropuerto Reagan.

Los investigadores dijeron que había cinco controladores de servicio en el momento del accidente: un controlador local, un controlador de tierra, un asistente de controlador, un supervisor y un supervisor en entrenamiento.

Según un informe de la FAA obtenido por The Associated Press, un controlador era responsable del tráfico de helicópteros y aviones. Esas tareas a menudo se dividen entre dos personas, pero el aeropuerto típicamente las combina a las 9:30 p.m., una vez que el tráfico disminuye. El miércoles, el supervisor de la torre las combinó más temprano, lo cual el informe calificó de "no normal".

"La escasez de personal para el control del tráfico aéreo ha sido un problema importante durante años y años", añadió Duffy, prometiendo que la administración del presidente Donald Trump abordaría las carencias con "personas brillantes, inteligentes y geniales en las torres controlando el espacio aéreo".

Con la nación ya de luto, un avión ambulancia se estrelló en Filadelfia el viernes, matando a las seis personas a bordo, incluido un niño que regresaba a México después de un tratamiento, y al menos a una persona en tierra.

También el viernes, la FAA restringió severamente el tráfico de helicópteros alrededor del Aeropuerto Nacional Reagan, horas después de que Trump afirmó en redes sociales que el helicóptero del Ejército estaba volando más alto de lo permitido.

"Estaba muy por encima del límite de 200 pies. Eso no es realmente demasiado complicado de entender, ¿¿¿verdad???", escribió Trump en Truth Social.

El accidente del miércoles fue el más mortal en Estados Unidos desde el 12 de noviembre de 2001, cuando un avión se estrelló en un barrio residencial en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, justo después de despegar del Aeropuerto Kennedy. El accidente mató a las 260 personas a bordo y a cinco personas en tierra.

Los expertos destacan regularmente que los viajes en avión son bastante seguros, pero el espacio aéreo congestionado alrededor del Aeropuerto Nacional Reagan puede desafiar incluso a los pilotos más experimentados.

