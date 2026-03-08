Desastre en Kenia por lluvias intensas

Nairobi, Kenia.- Al menos 25 personas han muerto después de que inundaciones repentinas en la capital de Kenia causaron suspensiones de vuelos y dejaron a los conductores varados durante varias horas.

George Seda, jefe de la policía en Nairobi, dijo que algunas de las víctimas se ahogaron y otras se electrocutaron. Advirtió que la cifra de muertos podría aumentar ya que las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Kenya Airways informó que varios vuelos fueron postergados y otros desviados a la ciudad costera de Mombasa, y anunció que las afectaciones seguirán durante horas.

Se desplegó al ejército para ayudar a los servicios de rescate de emergencia, y el operador local eximió del pago de pesas en una carretera elevada.

Las intensas precipitaciones comenzaron el viernes y continuaron durante la noche, dejando vehículos sumergidos y obligando a los automovilistas en algunas zonas a vadear aguas que les llegaban hasta la cintura para llegar a terrenos más altos.

El jefe de policía también dijo que más de 100 vehículos resultaron dañados, y algunos volcaron al borde de la carretera y en estacionamientos.