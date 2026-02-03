Descartan operativos migratorios en el Super Bowl LX

Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, afirmó este martes que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no tiene planificados operativos migratorios en para el Super Bowl LX.

"No hay operaciones planificadas de ICE o de control de inmigración programadas en torno al Super Bowl, eso incluye todos los eventos relacionados con el Super Bowl durante la semana. ICE no está asignado como parte de nuestro equipo de seguridad", aseguró la jefa de seguridad de la liga.

Lanier habló en la conferencia de prensa que la NFL organiza año tras año para compartir los procedimientos de seguridad que se realizarán durante los eventos y el Super Bowl LX, que disputarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, que se realizará el próximo domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

"Tenemos una gran relación con los socios federales, llevamos 18 meses trabajando para esta semana. Confío en que es una relación fuerte y que prima la seguridad, estoy segura de que nuestros planes conjuntos están en cuidar cada detalle del Super Bowl LX", confió Cathy Lanier.

La ejecutiva de la NFL subrayó que como en anteriores ediciones, el nivel de seguridad alrededor del Super Bowl es el que se aplica a los grandes eventos.

"Al igual que en años anteriores, contamos con el apoyo de más de 35 agencias federales, estatales y locales. Todas estas agencias están aquí para garantizar la seguridad del Super Bowl y de la comunidad circundante mientras se realizan todas las actividades en torno al evento", detalló.

Lanier confió en que con todo este apoyo, que está a la altura de un Mundial o una justa olímpica, el partido por el título de la NFL será un éxito en lo que a seguridad se refiere.

"Será similar a lo que se pueda ver en el Mundial de fútbol o en Juegos Olímpicos. Hay grupos de inteligencia supervisando y no hay ninguna amenaza que veamos como real o creíble; por lo que estamos listos", concluyó.