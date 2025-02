Aparecen misteriosamente códigos QR en tumbas de Múnich

BERLÍN (AP) — La policía de Múnich está investigando un misterio: más de 1.000 adhesivos fueron colocados en lápidas y cruces de madera en tres cementerios de la ciudad alemana, sin ninguna indicación de dónde provienen o por qué.

Los adhesivos de 5 x 3,5 centímetros (1,95 x 1,2 pulgadas) están impresos con un código QR que, al ser escaneado, muestra el nombre de la persona enterrada en la tumba y su ubicación en el cementerio, pero nada más.

"No hemos encontrado ningún patrón detrás de esto aún. Los adhesivos fueron colocados tanto en lápidas de décadas de antigüedad como en tumbas muy nuevas que hasta ahora solo tienen una cruz de madera", comentó el portavoz de la policía, Christian Drexler, a The Associated Press el miércoles. "Pedimos a quien haya visto a alguien colocando los adhesivos en las tumbas que se pongan en contacto con la administración del cementerio correspondiente".

Los adhesivos aparecieron en los últimos días en los cementerios Waldfriedhof, Sendlinger Friedhof y Friedhof Solln.

La policía no solo está tratando de averiguar quién está detrás de esto, sino que también está investigando daños a la propiedad, ya que las lápidas fueron parcialmente dañadas y descoloridas cuando se retiraron los adhesivos.