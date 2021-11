Desfile de Macy's de Acción de Gracias regresa con Baby Yoda

El Desfile de Macy's del Día de Acción de Gracias volverá a su modo prepandemia, con su ruta restaurada por Manhattan, globos de helio tirados por manipuladores y la multitud bienvenida para animarlos. Y Baby Yoda se unirá a la fiesta por primera vez.

El desfile de este año, el 95to anual, retoma su forma luego de ceder a las restricciones de la pandemia el año pasado. Contará con 15 globos gigantes de personajes populares, 28 carrozas, 36 inflables novedosos y patrimoniales, más de 800 payasos, 10 bandas de música, nueve grupos de performance y, por supuesto, Papá Noel.

Los nuevos personajes que se unirán a la alineación de globos el 25 de noviembre incluyen a la científica Ada Twist; Grogu, el llamado Baby Yoda de "The Mandalorian", y Pikachu y Eevee de Pokémon. Broadway estará representada por los elencos de "Six", "Moulin Rouge! The Musical" y "Wicked". Las Rockettes también estarán allí, al igual que el elenco de la próxima producción en vivo de "Annie" de la cadena televisiva NBC.

"Para nuestra celebración número 95, Macy's ha creado un espectáculo para recordar con una deslumbrante variedad de globos de alto vuelo, carrozas animadas y artistas increíbles. Estamos ansiosos de ayudar a la ciudad de Nueva York y al país a comenzar la temporada navideña con el regreso de esta preciada tradición", dijo Will Coss, productor ejecutivo del desfile, en un comunicado.

Habrá nuevas carrozas lideradas por el elenco de "Girls5eva" — Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell y Busy Philipps — Nelly y Jordan Fisher, mientras que Jon Batiste estará en una carroza con temática de cocodrilo que celebra la música, la comida y la cultura de Luisiana.

Otras celebridades anunciadas incluyen a Carrie Underwood, Jimmie Allen, Kelly Rowland, Rob Thomas, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Foreigner, Andy Grammer, Mickey Guyton, Chris Lane, Miss América Camille Schrier, los Muppets de "Sesame Street" y los tres presentadores pasados y actual de "Blue's Clues": Steve Burns, Donovan Patton y Josh Dela Cruz.

Algunos de los globos que regresan serán del astronauta Snoopy, "The Boss Baby" ("Un jefe en pañales"), "Diary of a Wimpy Kid" ("Diario de un chico en apuros"), Chase de "Paw Patrol" ("Patrulla de cachorros"), el Pillsbury Doughboy, Red Titan de "Ryan's World", el Papá Pitufo de "The Smurfs" ("Los Pitufos"), Sonic the Hedgehog (Sonic, el erizo) y SpongeBob SquarePants (Bob Esponja).

El desfile de Macy's ha sido un inicio tradicional de la temporada navideña y los espectadores a menudo se alinean a lo largo de la ruta para animar a unos 8.000 participantes, dos docenas de carrozas, artistas y bandas de música.

El año pasado, la ruta habitual de 2 millas y media (unos 4 kilómetros) a través de un abarrotado Manhattan se descartó a favor de concentrar los eventos en un tramo de una cuadra de la calle 34, frente a la emblemática tienda por departamentos que la patrocina. Muchas actuaciones se grabaron previamente y la mayoría de los artistas participaron a distancia para reducir los viajes. Los globos fueron atados a vehículos especiales en lugar de ser controlados por manipuladores.

A los visitantes de este año se les permitirá una vez más ver los globos inflados el día antes del desfile siempre que muestren prueba de vacunación. Los niños menores de 12 años pueden ir acompañados de un adulto vacunado.