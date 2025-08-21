logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Fotogalería

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Deslave cerca de la capital de Guinea deja 11 muertos y 10 heridos

Una comunidad rural en Guinea sufre las consecuencias de un deslave provocado por fuertes lluvias, dejando un saldo trágico de 11 fallecidos y 10 heridos.

Por AP

Agosto 21, 2025 08:04 p.m.
A
Deslave cerca de la capital de Guinea deja 11 muertos y 10 heridos

CONAKRY, Guinea (AP) — Parte de la ladera de una montaña se desprendió a causa de las fuertes lluvias a las afueras de la capital de Guinea, provocando un deslave sobre edificios de una comunidad rural que cobró la vida de por lo menos 11 personas, informaron las autoridades el jueves. Otras 10 personas resultaron gravemente heridas y se anticipa que el número de decesos aumente.

El deslave ocurrió la noche del miércoles en Maneah, una comunidad rural en la Prefectura de Coyah, a 50 kilómetros de la capital Conakry, señaló la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias en un comunicado.

"Anoche, eran alrededor de las 7 de la noche. Estaba lloviendo, y de repente vi que la montaña se desprendía. Cayó sobre las casas al pie de la montaña. El barro enterró las casas. Ninguna persona salió con vida", dijo Kone Pepe, un residente local.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban la noche del jueves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es una parte de la montaña que cedió bajo el efecto de la lluvia y cayó sobre los edificios", declaró Mory Condé, ministro de planificación urbana y vivienda.

El deslave se produjo en medio de fuertes lluvias en la zona y en momentos en que África Occidental ha experimentado inundaciones sin precedentes que dejaron 1.000 muertos el año pasado y han desplazado a cientos de miles de personas en toda la región.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Deslave cerca de la capital de Guinea deja 11 muertos y 10 heridos
Deslave cerca de la capital de Guinea deja 11 muertos y 10 heridos

Deslave cerca de la capital de Guinea deja 11 muertos y 10 heridos

SLP

AP

Una comunidad rural en Guinea sufre las consecuencias de un deslave provocado por fuertes lluvias, dejando un saldo trágico de 11 fallecidos y 10 heridos.

Falsa amenaza de tirador activo en universidades de EE.UU.
Falsa amenaza de tirador activo en universidades de EE.UU.

Falsa amenaza de tirador activo en universidades de EE.UU.

SLP

AP

Estudiantes vivieron momentos de terror ante falsa amenaza de tirador en Villanova y Tennessee.

Al menos 17 muertos y más de 40 heridos dejan ataque a helicóptero policial y bomba en Colombia
Al menos 17 muertos y más de 40 heridos dejan ataque a helicóptero policial y bomba en Colombia

Al menos 17 muertos y más de 40 heridos dejan ataque a helicóptero policial y bomba en Colombia

SLP

AP

Presidente colombiano señala a disidencias FARC por ataques en Antioquia y Cali. Violencia ligada a cultivos de coca en medio de tensiones en el país.

Elon Musk llega a acuerdo con exempleados de Twitter por demanda millonaria
Elon Musk llega a acuerdo con exempleados de Twitter por demanda millonaria

Elon Musk llega a acuerdo con exempleados de Twitter por demanda millonaria

SLP

AP

Elon Musk, propietario de la plataforma X, logra acuerdo con exempleados de Twitter que demandaron por indemnizaciones millonarias.