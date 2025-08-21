Deslave cerca de la capital de Guinea deja 11 muertos y 10 heridos

CONAKRY, Guinea (AP) — Parte de la ladera de una montaña se desprendió a causa de las fuertes lluvias a las afueras de la capital de Guinea, provocando un deslave sobre edificios de una comunidad rural que cobró la vida de por lo menos 11 personas, informaron las autoridades el jueves. Otras 10 personas resultaron gravemente heridas y se anticipa que el número de decesos aumente.

El deslave ocurrió la noche del miércoles en Maneah, una comunidad rural en la Prefectura de Coyah, a 50 kilómetros de la capital Conakry, señaló la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias en un comunicado.

"Anoche, eran alrededor de las 7 de la noche. Estaba lloviendo, y de repente vi que la montaña se desprendía. Cayó sobre las casas al pie de la montaña. El barro enterró las casas. Ninguna persona salió con vida", dijo Kone Pepe, un residente local.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban la noche del jueves.

"Es una parte de la montaña que cedió bajo el efecto de la lluvia y cayó sobre los edificios", declaró Mory Condé, ministro de planificación urbana y vivienda.

El deslave se produjo en medio de fuertes lluvias en la zona y en momentos en que África Occidental ha experimentado inundaciones sin precedentes que dejaron 1.000 muertos el año pasado y han desplazado a cientos de miles de personas en toda la región.