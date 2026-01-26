Deslave dejó decenas de desaparecidos en Java

Bandung, Indonesia.- Rescatistas en la isla de Java, la principal en Indonesia, se beneficiaron de una mejora en el clima, lo que les permitió recuperar más cuerpos mientras excavaban entre barro y escombros en busca de decenas de desaparecidos tras un alud de tierra que mató a más de dos docenas de aldeanos.

El deslizamiento de tierra, que ocurrió antes del amanecer en el monte Burangrang en la provincia de Java Occidental, sepultó unas 34 casas en el pueblo de Pasir Langu. El domingo, 72 personas seguían desaparecidas y se teme que muchas están enterradas bajo toneladas de barro, rocas y árboles arrancados de raíz. Unos 230 residentes que vivían cerca del lugar fueron evacuados a refugios temporales del gobierno.

Un equipo de búsqueda de 250 miembros recuperó restos de las víctimas, incluidas partes de cuerpos, en 14 bolsas, elevando el número total recuperado a 25, según Ade Dian Permana, quien dirige la oficina local de búsqueda y rescate. Serán entregados a los familiares una vez que sean identificados por expertos forenses.

Videos publicados por la agencia de búsqueda y rescate mostraron a los rescatistas usando herramientas agrícolas y manos desnudas para sacar un cuerpo del barro. Permana dijo que el suelo suelto en la pendiente impidió el despliegue de equipo pesado.

