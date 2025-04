Funeral y Velatorio Público del Papa Francisco en el Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Más de 250,000 personas dieron el último adiós al papa Francisco durante tres días de velatorio público por parte de dolientes ordinarios y estadistas por igual que terminaron el viernes, la víspera de su funeral de Estado en la Plaza de San Pedro y su entierro en una basílica fuera de los muros del Vaticano.

Líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, junto con miembros de la realeza, acudieron a Roma para el funeral, pero el grupo de marginados que se reunirá con su féretro en una pequeña basílica del centro de la ciudad está más en consonancia con la persona humilde de Francisco y su desdén por la pompa.

El Vaticano dijo que se ha confirmado la presencia de 164 delegaciones, incluyendo 54 jefes de Estado y 12 soberanos reinantes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien también asistirá al funeral, fue uno de los que llegó a tiempo para presentar sus últimos respetos al papa.

El último adiós

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Decenas de miles de dolientes esperaron durante horas en fila para despedirse de Francisco, quien falleció el lunes tras sufrir un derrame cerebral a los 88 años de edad. Una asistencia mayor a la esperada llevó al Vaticano a ampliar las horas de apertura de la basílica durante la noche.

Un cambio de guardia a los lados del ataúd abierto de Francisco señaló el final del periodo de velatorio. El difunto papa estaba vestido con túnicas rojas, una mitra de obispo y un rosario entrelazado en sus manos.

Giovanni Guarino condujo desde Nápoles con su novia para despedir al pontífice, conmovido por su trabajo para ayudar a los jóvenes y a los desfavorecidos.

"Espero que su sucesor siga los pasos de Francisco", afirmó Guarino.

El cardenal Kevin Farrell presidirá el cierre y sellado del féretro en su papel de camarlengo, o administrador interino del Vaticano. Se colocará un paño blanco sobre el rostro del papa, y en el ataúd se introducirá una bolsa con monedas acuñadas durante su papado y un resumen del mismo.

"Nos volveremos a ver"

Las azafatas jubiladas Aurelia Ballarini y Francesca Codato, vecinas de Roma, acudieron el viernes a dar su último adiós al pontífice con motivaciones muy diferentes. Ballarini, de 72 años, estaba asimilando su dolor, mientras que Codato, de 78, buscaba perdón.

Para Ballarini, la muerte del papa deja un vacío en su vida. Aunque sólo es 16 años más joven que él, lo veía como a un abuelo. Cada mañana se conectaba a Facebook para su saludo diario y respondía "con un par de palabras".

"Lo dio todo, se entregó por completo, hasta el final", apuntó Ballarini. "He pasado los últimos dos días llorando. No me encontraba bien después de su fallecimiento, ni siquiera puedo decir la palabra. Para mí, voló. Un día, nos volveremos a ver".

Codato contó que siente una enorme culpa hacia Francisco por haberlo abandonado por devoción a uno de sus predecesores, san Juan Pablo II. Cuando el jesuita argentino se convirtió en papa "era un extraño para mí".

"Me siento culpable, porque a través de los videos que he visto estos días he entendido que era un hombre de una enorme humanidad, cercano a la gente sencilla", dijo. "Así que he venido a pedir perdón, porque me siento culpable hacia él, como un gusano".

Los cardenales "están en conversaciones"

El trabajo del cónclave para elegir al nuevo papa no comenzará hasta al menos el 5 de mayo, después de los nueve días de luto oficial.

Los cardenales han ido llegando a Roma, y 149 de ellos se reunieron el viernes por la mañana para discutir asuntos de la Iglesia. No volverán a reunirse hasta la próxima semana, lo que significa que es poco probable que se fije una fecha para el cónclave hasta después del funeral.

El cardenal François-Xavier Bustillo, quien acogió al pontífice durante su último viaje papal, a Córcega, el año pasado, lo recordó como "un hombre libre" que "humanizó a la Iglesia sin desacralizarla".

Describió el ambiente de las reuniones como "bueno", pero indicó que aún no estaban "en el punto de tomar decisiones. Estamos en conversaciones".

Entierro papal

En consonancia con la labor de Francisco con los marginados, el Vaticano dijo que un grupo de personas pobres y necesitadas recibirá el féretro del pontífice para rendirle homenaje cuando llegue a la basílica de Santa María la Mayor para su entierro el sábado. El templo es ya un punto de peregrinación.

Su tumba se está preparando detrás de unos paneles de madera en el interior del templo que él mismo eligió para estar cerca de una imagen de la Virgen que veneraba y ante la que rezaba a menudo. El entierro se llevará a cabo en privado, dijo el Vaticano.

Las fotos publicadas por el Vaticano el viernes muestran la lápida de mármol apoyada contra el pavimento, con el simple grabado en latín que pidió en su último testamento: "Franciscus".

Los cardenales visitarán la basílica de Santa María la Mayor el domingo. Entrando por la Puerta Santa, visitarán el icono de la Salus Populi Romani, que era querido por Francisco, y celebrarán las oraciones vespertinas, dijo el Vaticano.

Medidas de seguridad

Italia está desplegando más de 2.500 policías y 1.500 soldados para proporcionar seguridad durante el funeral, que se espera reúna a unos 200.000 dolientes en la Plaza de San Pedro y hasta 300.000 personas a lo largo de la ruta de 4 kilómetros (2,5 millas) desde el Vaticano hasta el lugar de entierro del papa en Roma.

La operación de seguridad incluye el estacionamiento de un buque naval armado frente a la costa y la puesta en espera de escuadrones de aviones de combate, informaron los medios italianos.

Miembros de la realeza y líderes

Está previsto que Trump, quien viajará acompañado por la primera dama Melania Trump, llegue a Roma el viernes, después de que se haya sellado el féretro del pontífice.

La oficina de prensa del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, había confirmado previamente su presencia, pero él dijo a los periodistas el viernes por la noche en el sitio de un reciente ataque con misiles que asistirá si el tiempo lo permite, dadas las obligaciones en casa relacionadas con la guerra en curso.

Entre los otros dignatarios extranjeros confirmados para el funeral papal están:

— El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer

— El príncipe Guillermo

— El rey Felipe VI de España y la reina Letizia

— El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán

— El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva