Despiden a Jesse Jackson

Barack Obama, Biden, Bill Clinton y Gustavo Petro, en el funeral

Por EFE

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Nueva York.- Los expresidentes de EU Barack Obama, Joe Biden y Bill Clinton, y la exvicepresidenta y última candidata demócrata, Kamala Harris, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, despidieron este viernes al icónico activista estadounidense Jesse Jackson en un velatorio público en Chicago y destacaron que "inspira a ser agentes de cambio".

"Ha impactado en muchas vidas, y por ese legado de esperanza le estaremos siempre agradecidos. Jesse Jackson nos inspira a tomar el camino difícil y a ser agentes de cambio", proclamó Obama, el primero de los tres exmandatarios estadounidenses que despidió al histórico activista por los derechos civiles.

Obama, Clinton y Biden despidieron a Jackson en un multitudinario velatorio público celebrado en Chicago, ciudad que vio a Jackson consagrarse como un líder de los derechos civiles durante el siglo XX y lugar donde falleció el pasado 17 de febrero.

Jesse Louis Jackson (1941-2026), dos veces candidato a la Presidencia estadounidense por el Partido Demócrata, murió a los 84 años después de haber sido hospitalizado en noviembre pasado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP).

En un discurso, Obama describió a Jesse Jackson como alguien que "instintivamente entendió que el éxito individual no es nada a menos que todo el mundo sea libre".

Por su parte, Joe Biden (2021-2025) recordó a Jesse Jackson como "un hombre tenaz y determinado a salvar el alma de Estados Unidos con pasión y valentía en sus convicciones", además de un líder que "buscaba puntos de unión y creía en la promesa de América".

