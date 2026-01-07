Despliega Trump "la mayor operación migratoria"

WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump ha lanzado lo que los funcionarios descritos como la mayor operación migratoria jamás realizada, preparándose para desplegar hasta 2.000 agentes federales en el área de Minneapolis para una amplia batida vinculada en parte a acusación de fraude que involucran a habitantes somalíes.

El despliegue, que comenzó el fin de semana, representa una de las mayores movilizaciones de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en una sola ciudad en años, según una persona informada sobre la operación.

El aumento expande excesivamente la presencia de fuerzas policiales federales en Minnesota en medio de tensiones políticas y comunitarias.

La persona no estaba autorizada para discutir públicamente los detalles de la operación y habló bajo condición de anonimato.

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo durante una entrevista con Newsmax que la agencia llevaría a cabo su "mayor operación de inmigración de la historia", aunque no especificó cuántos agentes federales estaban involucrados.

Se prevé que aproximadamente tres cuartas partes del personal provengan del área del ICE que lleva a cabo arrestos y deportaciones, dijo la persona. La operación también incluye agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, que específicamente se enfocan en fraude y redes criminales transfronterizas. Lyons dijo que los agentes de ISN estaban yendo de puerta en puerta en el área metropolitana.