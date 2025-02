Despliegue de vacuna experimental contra el ébola en Uganda

KAMPALA, Uganda (AP) — Las autoridades ugandesas se están preparando para desplegar una vacuna experimental como parte de los esfuerzos para contener un brote de ébola en la capital, Kampala, dijo el domingo un alto funcionario de salud.

Un grupo de científicos está desarrollando protocolos de investigación asociados al despliegue planeado de más de 2.000 dosis de una candidata a vacuna contra la cepa de Sudán del ébola, dijo Pontiano Kaleebu, director ejecutivo del Instituto de Investigación de Virus de Uganda.

"El protocolo se está acelerando" para obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias, dijo. "Esta vacuna aún no está autorizada".

La Organización Mundial de la Salud dijo en un comunicado que su apoyo a la respuesta de Uganda al brote incluye acceso a 2.160 dosis de vacuna experimental.

"Los equipos de investigación se han desplegado sobre el terreno para trabajar junto con los equipos de vigilancia mientras se esperan las autorizaciones", dijo el comunicado de la OMS.

La vacuna candidata, así como los tratamientos candidatos, se ofrecen a través de protocolos de ensayos clínicos para seguir probando su eficacia y seguridad, indicó.

El fabricante de la vacuna no se reportó de inmediato. No hay vacunas aprobadas para la cepa de Sudán del ébola que mató a un enfermero empleado en el principal hospital de referencia de Kampala. El hombre murió el miércoles y las autoridades declararon un brote al día siguiente. Los funcionarios aún están investigando la fuente del brote, y no se ha confirmado otro caso.

Uganda ha tenido acceso a dosis de vacuna candidata desde el final de un brote de ébola en septiembre de 2022 que mató al menos a 55 personas. Los funcionarios ugandeses se quedaron sin tiempo para comenzar un estudio de vacuna cuando se certificó el final de ese brote, en el centro de Uganda, unos cuatro meses después, dijo Kaleebu.

Una vacuna experimental conocida como rVSV-ZEBOV, utilizada para vacunar a 3.000 personas en riesgo de infección durante un brote de la cepa Zaire del ébola en el este de República Democrática del Congo entre 2018 y 2020, demostró ser efectiva para contener la propagación de la enfermedad allí.

Uganda ha tenido múltiples brotes de ébola, incluido uno en 2000 que mató a cientos de personas. El brote de ébola de 2014-16 en África Occidental mató a más de 11.000 personas, el mayor número de muertes por la enfermedad.

El rastreo de contactos también es clave para contener la propagación del ébola, que se manifiesta como fiebre hemorrágica viral.

Se han identificado al menos 44 contactos de la víctima en el brote actual, incluidos 30 trabajadores de la salud y pacientes, según el Ministerio de Salud de Uganda.

La confirmación de ébola en Uganda se suma a una serie de brotes de fiebres hemorrágicas virales en la región del este de África. Tanzania declaró un brote de la enfermedad de Marburgo, similar al ébola, a principios de este mes, mientras que Ruanda dio por terminado su propio brote de la enfermedad de Marburgo en diciembre. El brote continuo de la enfermedad de Marburgo en la región de Kagera, en el norte de Tanzania, ha matado al menos a dos personas, según autoridades sanitarias locales.

El brote en Kampala podría ser difícil de abordar porque la ciudad tiene una población muy móvil de aproximadamente 4 millones. El enfermero que murió había buscado tratamiento en un hospital justo fuera de Kampala y luego viajó a Mbale, en el este del país, donde fue admitido en un hospital público. Las autoridades sanitarias dijeron que el hombre también buscó los servicios de un curandero tradicional.

El ébola se transmite por contacto con fluidos corporales de una persona infectada o materiales contaminados. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, a veces, sangrado interno y externo.

Los científicos no conocen el reservorio natural del ébola, pero sospechan que la primera persona infectada en un brote adquirió el virus por contacto con un animal infectado o al comer su carne cruda.

El ébola fue descubierto en 1976 en dos brotes simultáneos en Sudán del Sur y Congo, en un pueblo cerca del río ébola, que da nombre a la enfermedad.