Despliegue militar en protestas divide a gobernadores de EEUU

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha calificado la intervención militar del presidente Donald Trump en las protestas en Los Ángeles contra la política federal de inmigración como un ataque a la democracia y ha presentado una demanda para intentar detenerla. Por su parte, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha puesto a la Guardia Nacional en alerta en áreas de su estado donde se planean manifestaciones.

Los enfoques divergentes ilustran las formas en que los dos partidos tratan de afrontar la política nacional y el papel del poder ejecutivo en la aplicación de medidas migratorias.

En su discurso televisado en vivo esta semana, Newsom afirmó que la medida de Trump escaló la situación, y que lo hizo por ganancia política.

Los otros 22 gobernadores demócratas firmaron una declaración de apoyo a Newsom enviada el domingo por la Asociación de Gobernadores Demócratas, en la que describieron el despliegue de la Guardia y las amenazas de enviar a los marines como "un alarmante abuso de poder" que "socava la misión de nuestros militares, erosiona la confianza pública y muestra que el gobierno de Trump no confía en las fuerzas del orden locales".

Las protestas en Los Ángeles se han limitado principalmente a cinco cuadras en una pequeña sección del centro. Cerca de 200 personas fueron detenidas el martes y al menos siete policías han resultado heridos.

En los estados controlados por republicanos, los gobernadores no han dicho cuándo o cómo planean desplegar tropas militares para frenar las protestas.

Desde el regreso de Trump al cargo, los gobernadores demócratas han estado calculando cuándo criticarlo, cuándo enfatizar puntos en común y cuándo morderse la lengua.

Las respuestas de los gobernadores están guiadas en parte por una serie de consideraciones políticas, dijo Kristoffer Shields, director del Centro Eagleton sobre el Gobernador Estadounidense en la Universidad de Rutgers: ¿Cómo sentarían las criticas a Trump a demócratas, republicanos y votantes independientes en sus estados? Y para aquellos con ambiciones presidenciales, ¿cómo suena ese mensaje a nivel nacional?

Los gobernadores demócratas valoran distintos aspectos.

"Probablemente haya cierta preocupación por las represalias: cuál podría ser la reacción del gobierno para un gobernador que toma una postura firme", destacó Shields.

Y en este caso, las encuestas indican que aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos aprueban cómo Trump está manejando la inmigración, aunque esa encuesta se realizó antes del reciente despliegue militar.

En otros temas, los gobernadores demócratas han adoptado diferentes estrategias con Trump.

En una reunión en la Casa Blanca en febrero, la gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, le dijo a Trump: "nos veremos en la corte" por su intento de cortar fondos al estado porque permitió competidoras transgénero en deportes escolares femeninos. Gretchen Whitmer, de Michigan, una posible candidata presidencial para 2028, se enfrentó públicamente con Trump durante su primer mandato, pero esta vez se ha reunido con él en privado para encontrar puntos en común.

Inicialmente, el gobernador de Hawái, Josh Green, se refirió a Trump como un "dictador a secas", pero al mes siguiente le dijo a un medio local que estaba siendo prudente, y que "no voy a criticarlo directamente en absoluto".

Los gobernadores demócratas presentan su caso ante el Congreso

Los gobernadores demócratas llamados a testificar ante un panel de la Cámara de Representantes el jueves sobre las llamadas políticas de santuario criticaron el uso de tropas militares en el área de Los Ángeles.

El gobernador JB Pritzker dijo que Illinois cumple con todas las leyes en lo que respecta a la inmigración mientras honra los derechos de la Primera Enmienda.

"No vamos a quitarle a la gente el derecho a protestar pacíficamente", dijo Pritzker. "Es incorrecto desplegar la Guardia Nacional y marines en servicio activo en una ciudad estadounidense en contra de la objeción de las fuerzas del orden locales, al igual que es incorrecto separar a los niños de sus hogares".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo a los miembros de la comisión que el enfoque debería estar en una reforma integral de inmigración.

"Mientras hablamos, una ciudad estadounidense ha sido militarizada en contra de las objeciones de su gobernador", dijo. "Esto es un flagrante abuso de poder y nada menos que un ataque a nuestros valores estadounidenses".

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo el miércoles en una entrevista al The Washington Post que Trump no debería enviar tropas a una protesta programada para el fin de semana en Filadelfia.

"Ha inyectado caos en el orden mundial, lo ha inyectado en nuestra economía, está tratando de inyectar caos en nuestras calles al hacer lo que hizo con la Guardia en California", sostuvo Shapiro.

Como fiscal general del estado durante el primer mandato de Trump, Shapiro se jactaba rutinariamente de que demandó a Trump más de 40 veces y ganó todas las veces. Como gobernador, a menudo ha sido más cauto, criticando los aranceles de Trump, pero no necesariamente apuntando al propio Trump.

Opiniones de los gobernadores republicanos

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, a menudo ha chocado con Newsom, que como él es gobernador con limitaciones de mandato y tiene ambiciones presidenciales.

La oficina de Newsom dijo que DeSantis ofreció enviar tropas de la Guardia Estatal de Florida a California.

"Dado que la Guardia no era necesaria en primer lugar, declinamos el intento del gobernador DeSantis de inflamar una situación ya caótica empeorada por el líder de su partido", afirmó la portavoz de Newsom, Diana Crofts-Pelayo, en un correo electrónico a The Associated Press.

Hablando en Fox News el martes, DeSantis dijo que el gesto era una oferta habitual de ayuda mutua durante una crisis, y fue desdeñoso de las razones por las que fue rechazado.

"La forma de apagar el fuego es asegurarse de que haya ley y orden", aseveró.

Los estados se preparan para más protestas este fin de semana

Han surgido protestas contra las redadas migratorias en otras ciudades, y se han convocado una serie de manifestaciones tituladas "No Kings" ("Reyes no") para el fin de semana, al tiempo que los gobernadores se preparan para responder.

En Connecticut, el gobernador demócrata Ned Lamont dijo que ha hablado con su comisionado de seguridad pública para asegurarse de que la policía estatal y local trabajen juntas.

"No quiero darle al presidente ningún pretexto para pensar que puede venir a Connecticut y militarizar la situación. Eso sólo empeora la situación", dijo Lamont, quien calificó a Trump de "un poco ansioso por enviar tropas federales y militarizar la situación en Los Ángeles".

No está claro cuántos miembros de la Guardia Nacional de Texas serán desplegados o cuántas ciudades pidieron asistencia. En Austin, donde la policía usó irritantes químicos para dispersar a varios cientos de manifestantes el lunes, la oficina del alcalde dijo que no se solicitó la Guardia Nacional.

Las autoridades de San Antonio también dijeron que no solicitaron la Guardia.

DeSantis de Florida dijo que las fuerzas del orden en su estado se están preparando.

"En cuanto se aventuren a atacar a las fuerzas del orden, a cualquier tipo de disturbios, vandalismo o saqueo, prepárense para que la ley caiga sobre ustedes", declaró DeSantis el martes. "Y daremos el ejemplo con ustedes, se los garantizo".