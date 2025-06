Milicia palestina respaldada por Israel enfrenta a Hamás en Gaza

EL CAIRO, Egipto (AP) — Una unidad de la policía controlada por Hamás en Gaza dijo que mató a 12 miembros de una milicia palestina respaldada por Israel después de detenerlos el jueves temprano. Sin embargo, un grupo de ayuda apoyado por Israel afirmó que los muertos eran sus trabajadores humanitarios, ocho de los cuales murieron cuando Hamás atacó su autobús.

No fue posible verificar de momento las afirmaciones contradictorias ni confirmar las identidades de los fallecidos. La milicia, liderada por Yasser Abu Shabab, indicó que sus combatientes habían atacado a Hamás y matado a cinco insurgentes, pero no mencionó sus propias bajas. También acusó a Hamás de detener y asesinar a trabajadores humanitarios.

Las muertes fueron el indicio más reciente de la agitación en torno a la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), un contratista privado que Israel dice reemplazará a la ONU en la distribución de alimentos a más de 2 millones de personas en Gaza. En las últimas dos semanas, decenas de palestinos han sido asesinados y cientos heridos en tiroteos casi diarios cuando intentan llegar a los centros de la FHG, y testigos señalan que las tropas israelíes han abierto fuego repetidamente desde puntos cercanos.

El miércoles, al menos 13 personas murieron y 170 resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes dispararon hacia una multitud de palestinos cerca de un centro de alimentos de la FHG en el centro de Gaza, según el Hospital al-Awda, que recibió a los heridos. El ejército argumentó que disparó tiros de advertencia durante la noche a una reunión que representaba una amenaza, a cientos de metros del sitio de ayuda.

Por otra parte, el proveedor de telecomunicaciones Paltel y la autoridad palestina de telecomunicaciones reportaron que las líneas de internet y teléfono estaban caídas en toda Gaza. Una línea clave fue cortada durante una operación israelí y el ejército no permitía la llegada de los técnicos a la zona para repararla, explicaron.

El ejército israelí dijo que estaba investigando los reportes. Los cortes anteriores agravaron el aislamiento en el territorio y dificultaron las llamadas a los servicios de emergencia después de los ataques aéreos.

"Eran trabajadores humanitarios"

Israel ha prohibido la entrada de periodistas internacionales a Gaza, lo que dificulta confirmar lo que sucedió en los asesinatos del miércoles temprano cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis.

La FHG dijo que Hamás atacó un autobús que transportaba a más de dos docenas de sus trabajadores humanitarios palestinos locales, matando al menos a ocho e hiriendo a otros. Apuntó que temía que algunos hubieran sido tomados como rehenes.

"Condenamos este atroz y deliberado ataque en los términos más enérgicos posibles", indicó la nota. "Eran trabajadores humanitarios. Padres, hermanos, hijos y amigos que arriesgaban sus vidas todos los días para ayudar a los demás".

El ejército israelí difundió la declaración de la FHG, pero se negó a ofrecer su propia versión de lo sucedido.

El reverendo Johnnie Moore, un asesor evangélico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue nombrado recientemente director de la FHG, calificó los decesos de "maldad absoluta".

La FHG dice que su personal en los centros incluye empleados palestinos desarmados. Gran parte del personal son contratistas internacionales armados principalmente estadounidenses, que custodian los centros.

Los combatientes del grupo Abu Shabab están desplegados dentro de las zonas militares israelíes que rodean los centros de la FHG, según testigos. A principios de semana, testigos dijeron que los milicianos de Abu Shabab habían disparado contra gente que se dirigía a un centro de ayuda de la FHG y dejaron varios muertos y heridos. La FHG ha negado que trabaje con el grupo de Abu Shabab. La semana pasada, Israel reconoció que está apoyando a grupos armados de palestinos que se oponen a Hamás.

Hamás afirma que abatió a traidores

Hamás ha rechazado el sistema de la FHG y ha amenazado con matar a cualquier palestino que coopere con el ejército israelí.

La unidad Sahm de la policía, que Hamás dice que se creó para combatir los saqueos, publicó videos que mostraban a varios hombres muertos tendidos en la calle y apuntó que eran combatientes de Abu Shabab que habían sido detenidos y asesinados por colaborar con Israel.

No fue posible verificar las imágenes ni las afirmaciones en torno a ellas.

Mohammed Abu Amin, un residente en Jan Yunis, dijo que estaba en el lugar del ataque y que la multitud lo celebraba gritando "Dios es el más grande" y tachando a los fallecidos de traidores a la causa palestina y agentes de Israel.

Ghassan Duhine, quien se identifica como responsable de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y subcomandante del grupo Abu Shabab, publicó un comunicado en internet en el que señaló que se enfrentaron a Sahm y mataron a cinco de sus efectivos. Negó que las imágenes compartidas por la unidad policial fueran de combatientes de su milicia.

La Autoridad Palestina, dirigida por rivales de Hamás y con sede en la Cisjordania ocupada por Israel, ha negado cualquier conexión con el grupo Abu Shabab, pero muchos de los milicianos se identifican como oficiales de la AP.

Iniciativa de ayuda, empañada por la polémica

Los trabajadores humanitarios advierten que Gaza está en riesgo de hambruna debido a la renovada campaña militar de Israel y a su prohibición de 2 meses y medio de importar alimentos, combustible y medicinas a Gaza, que fue ligeramente aliviada a mediados de mayo.

Naciones Unidas y los principales grupos de ayuda han rechazado el sistema de la FHG respaldado por Israel y Estados Unidos. Afirman que es incapaz de satisfacer las necesidades de Gaza y permite a Israel utilizar la ayuda como arma para llevar a cabo sus planes militares, incluidos los planes para trasladar a toda la población de Gaza al sur de Gaza, cerca de los centros de la FHG. Algunos temen que esto pueda formar parte de un plan israelí para coaccionar a los palestinos a abandonar Gaza.

Israel y Estados Unidos sostienen que el nuevo sistema es necesario para evitar que Hamás desvíe la ayuda del sistema gestionado desde hace años por la ONU.

El ejército israelí publicó el jueves lo que dijo eran documentos incautados a Hamás que muestran que el grupo desvía la ayuda.

Uno de los documentos, que aparentemente muestra parte de las actas de una reunión celebrada el año pasado, incluía un punto que decía que las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás, anteriormente tomaban el 25% de la ayuda, pero habían acordado conformarse con el 7%, con un 4% destinado al gobierno controlado por Hamás y un 4% al movimiento político. No especificaba la fuente o cantidad de la ayuda. Israel no publicó el documento completo.

Los documentos también detallaban los esfuerzos de Hamás para evitar que los comerciantes acaparen bienes y cobren precios inflados por ellos. Uno de ellos parecía reconocer que algunos de esos comerciantes tenían vínculos con Hamás.

The Associated Press no pudo confirmar la autenticidad de los documentos.

Los funcionarios de Naciones Unidas niegan que haya habido un desvío sistemático por parte de Hamás. Pero dicen que han tenido dificultades para entregar la poca cantidad de suministros que Israel les ha permitido en el último mes debido a las restricciones israelíes y al colapso del orden público en Gaza.

Aumenta la anarquía en Gaza

La guerra y la creciente desesperación han sumido a Gaza en el caos, con bandas armadas que saquean los convoyes de ayuda para vender la comida robada. La fuerza policial controlada por Hamás, que antes de la guerra mantenía un alto nivel de seguridad pública, ha pasado en gran parte a la clandestinidad mientras Israel ha dirigido repetidos ataques aéreos contra sus efectivos. El ejército controla ahora más de la mitad del territorio palestino.

La guerra comenzó cuando insurgentes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, además de tomar a otras 251 como rehenes. Todavía hay 53 cautivos en Gaza, pero se cree que menos de la mitad siguen con vida. La mayoría de los demás rehenes fueron liberados en acuerdos de alto el fuego o de otro tipo.

La campaña militar de Israel se ha cobrado la vida de más de 55.000 palestinos, según el Ministerio de Salud del enclave, que sostiene que más de la mitad de los fallecidos son mujeres y menores. Su conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes.

La ofensiva israelí ha arrasado vastas zonas de Gaza y desplazó alrededor del 90% de sus aproximadamente dos millones de residentes de sus hogares. El territorio depende casi completamente de la ayuda humanitaria porque casi todas sus capacidades de producción de alimentos han sido destruidas.