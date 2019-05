Destruye tornado motel en Oklahoma

EL RENO, Oklahoma.- Un tornado destruyó un motel, golpeó un estacionamiento de caravanas, dejando dos personas muertas, 29 heridos y causando daños importantes en la zona de Oklahoma City, según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.

El alcalde de El Reno, Matt White, dijo en conferencia de prensa que las autoridades están trabajando para notificar a los familiares de las dos personas que fallecieron en un parque de casas rodantes.

El tornado golpeó El Reno el sábado por la noche mientras una poderosa tormenta atravesaba el estado, señaló a The Associated Press el meteorólogo Rick Smith. Se esperaba que más equipos de emergencias llegaran el domingo al lugar para determinar la gravedad de los daños en la ciudad, situada en las afueras al oeste de Oklahoma City. En un primer momento no había información sobre posibles víctimas mortales.

El Servicio Nacional del Clima reportó que el tornado era clasificación EF-2, lo que significa que alcanzó una velocidad de 179 a 217 kilómetros por hora (111-135 millas por hora)

El American Budget Value Inn quedó destruido por la tormenta. Imágenes del lugar mostraban a personal de emergencias buscando entre los escombros después de que parte del segundo piso del edificio quedara reducida a una montaña de escombros sobre el primer piso y el aparcamiento. En otros puntos se veían autos volcados y trozos de metal retorcidos mientras los rayos iluminaban el cielo de forma intermitente y las sirenas de vehículos de emergencias se oían en la distancia.