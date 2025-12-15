Detienen a hombre tras tiroteo en EU

Providence, Rhode Island.- Una persona de interés estuvo bajo custodia el domingo después de un tiroteo durante los exámenes finales en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos, aunque persistieron varias icógnitas más de 24 horas después del ataque.

El ataque el sábado por la tarde desató horas de caos en el campus de la universidad de la Ivy League y en los vecindarios circundantes de Providence, mientras cientos de policías buscaban al responsable y pedían que estudiantes y personal se refugiaran.

La persona de interés es un hombre de 24 años oriundo de Wisconsin, de acuerdo con dos personas al tanto del asunto, quienes solicitaron anonimato al no estar autorizadas a discutir detalles de la investigación.

La persona fue detenida en un hotel Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unos 32 kilómetros de Providence, donde seguían la policía y el FBI bloqueando un pasillo con cinta policial mientras registraban el área.

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, se emocionó al describir sus conversaciones con estudiantes tanto en el campus como en el hospital.

"Son increíbles y se están apoyando mutuamente", indicó en una conferencia de prensa. "Hay mucho agradecimiento".