Detienen a hombre tras tiroteo en EU
Providence, Rhode Island.- Una persona de interés estuvo bajo custodia el domingo después de un tiroteo durante los exámenes finales en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos, aunque persistieron varias icógnitas más de 24 horas después del ataque.
El ataque el sábado por la tarde desató horas de caos en el campus de la universidad de la Ivy League y en los vecindarios circundantes de Providence, mientras cientos de policías buscaban al responsable y pedían que estudiantes y personal se refugiaran.
La persona de interés es un hombre de 24 años oriundo de Wisconsin, de acuerdo con dos personas al tanto del asunto, quienes solicitaron anonimato al no estar autorizadas a discutir detalles de la investigación.
La persona fue detenida en un hotel Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unos 32 kilómetros de Providence, donde seguían la policía y el FBI bloqueando un pasillo con cinta policial mientras registraban el área.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La presidenta de la universidad, Christina Paxson, se emocionó al describir sus conversaciones con estudiantes tanto en el campus como en el hospital.
"Son increíbles y se están apoyando mutuamente", indicó en una conferencia de prensa. "Hay mucho agradecimiento".
no te pierdas estas noticias
Manifestaciones masivas en Brasil contra proyecto de ley que beneficiaría a Bolsonaro
AP
Decenas de miles de brasileños se movilizan en protestas contra proyecto de ley que reduciría penas de Bolsonaro, generando indignación y rechazo en todo el país.
Inteligencia australiana investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi
EFE
Autor del ataque en Bondi investigado por presuntos vínculos con célula yihadista en Sídney
José Antonio Kast, líder de ultraderecha que gobernará Chile por los próximos cuatro años
AP
José Antonio Kast, representante de la extrema derecha, gana las elecciones presidenciales en Chile para el periodo 2026-2030