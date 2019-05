Detienen a joven por escalar hasta la cima de la gran pirámide de Guiza

La Policía egipcia detuvo hoy a un joven que escaló hasta la cima de la gran pirámide de Guiza y que fue perseguido por los agentes, a quienes tiró piedras, según el Ministerio de Antigüedades.



Provisto de una entrada, el joven egipcio, que no ha sido identificado, se dirigió hacia la pirámide de Keops y empezó a escalar los bloques hasta llegar a lo alto, explica en una nota Ashraf Mohi, director general de la explanada de Guiza, donde se levantan las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos.



Arriba, el joven retiró una estructura de madera colocada que se utiliza para mostrar la altura original de la pirámide, agrega Mohi.



Las fuerzas de seguridad comenzaron a perseguirle porque está prohibido escalar estas maravillas del mundo ubicadas al suroeste de El Cairo.



El joven se resistió y, mientras escalaba, arrojaba piedras a las unidades policiales, indica el departamento de Antigüedades.



Finalmente, los uniformados consiguieron arrestar al escalador y lo han remitido a la fiscalía, informa Mohi, sin dar más detalles.



No es la primera vez que ocurre algo similar en esta zona turística.



El pasado diciembre, el Gobierno egipcio pidió a la Fiscalía General que investigase un vídeo difundido en las redes sociales en el que se veía a una pareja extranjera escalando la misma pirámide.



En la grabación, el hombre y la mujer terminaban desnudos encima del monumento y se mostraba una imagen fija de ellos simulando una postura sexual.



Desnuda también posó la modelo belga Marisa Papen en la explanada de las pirámides en 2017, donde no fue arrestada tras pagar supuestamente a unos guardias, según contó entonces a Efe.



No obstante, días después fue detenida en el templo de Karnak, en Luxor, cuando se despojó de su vestimenta para otra sesión fotográfica.



En 2015, el joven alemán Andrej Ciesielski fue detenido y expulsado de por vida de Egipto por subir hasta lo alto de una de las pirámides, una acción también difundida por internet.