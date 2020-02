Detienen en Miami a un mexicano acusado de espiar para Rusia

Un ciudadano mexicano fue arrestado en Miami, Florida (EEUU) bajo acusaciones de "actuar dentro de los Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero (Rusia)", según informó este martes la Fiscalía.



Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, ciudadano mexicano que reside en Singapur, "fue arrestado en base a una demanda que lo acusa de actuar dentro de los Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero (Rusia), sin notificar al Fiscal General, y conspiración para hacer lo mismo", indica un comunicado del Departamento de Justicia.



Según documentos judiciales citados por la Fiscalía, un funcionario del gobierno ruso reclutó al mexicano en 2019 y le ordenó que alquilara una propiedad específica en el condado de Miami-Dade, Florida.



El funcionario ruso le dijo a Cabrera que no alquilara el departamento a su nombre y que no le contara a su familia sobre sus reuniones, amplía el comunicado.



Asimismo, Cabrera viajó a Rusia e informó al funcionario del gobierno de ese país sobre los arreglos, algo que el funcionario ruso aprobó.



El mexicano realizó varios viajes a Miami y uno de ellos con la misión de tomar fotografías de la matrícula del vehículo de "una fuente del gobierno estadounidense".



En la noche del pasado domingo, Cabrera y un acompañante sin identificar -aunque el comunicado especifica que se trata de una persona "casada legalmente" con Cabrera- llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami rumbo a la Ciudad de México.



El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBPE) inspeccionó el teléfono de la persona acompañante de Cabrera y encontró una fotografía de la matrícula del vehículo "de una fuente del Gobierno de EEUU", reza el comunicado.



Cuando se le preguntó acerca de la foto, Cabrera admitió a las autoridades fronterizas que le había encargado a su acompañante tomar la foto y que un funcionario del gobierno ruso le ordenó realizar esta operación.



Según documentos judiciales, los mensajes en el teléfono de Fuentes mostraron que el funcionario ruso inició y dirigió las reuniones.



Una audiencia de detención preventiva está programada para el viernes próximo, mientras que la lectura de cargos al mexicano está programada para el 3 de marzo de 2020, ambas en el tribunal federal de primera instancia de Miami, indica el comunicado. El fiscal general adjunto John C. Demers y la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan elogiaron los esfuerzos de investigación del FBI y CBP, agrega el documento oficial.