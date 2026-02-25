Detonan explosivo en Moscú; muere atacante

MOSCÚ.- Un policía murió y otros dos resultaron heridos después de que una persona no identificada detonó un dispositivo explosivo junto a un vehículo policial a primera hora del martes en Moscú, informaron las autoridades. El agresor también perdió la vida.

El ataque ocurrió minutos después de la medianoche cerca de la estación de tren Savyolovsky, en el centro de la capital rusa, según la oficina del Ministerio del Interior en Moscú.

El agresor se acercó a un vehículo de la policía de tránsito y detonó un artefacto explosivo, matando inmediatamente a un policía y causando heridas a otros dos, quienes fueron hospitalizados, señaló la dependencia.

La principal agencia de investigación de Rusia dijo posteriormente que el agresor era un hombre de 22 años de la República de Udmurtia, en Rusia, a más de 1.100 kilómetros al este de Moscú. Indicó que hay en curso una investigación sobre el móvil del ataque.

Al hablar en una reunión con altos funcionarios del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), el presidente ruso Vladímir Putin dijo que el hombre fue reclutado por internet y que se le entregó el dispositivo explosivo sin que lo supiera. Luego fue detonado a distancia, afirmó.