Díaz-Canel impulsa reajustes económicos

La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que su gobierno debería centrarse "de inmediato" en aplicar transformaciones urgentes al modelo económico y social de la isla, en un contexto de escasez de petróleo en el país.

Los comentarios, realizados durante una reunión del Consejo de Ministros, se producen mientras Cuba resiste la presión de un reciente bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, que se suma a la suspensión de los embarques de crudo desde Venezuela después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano en enero.

"Nos tenemos que centrar, de inmediato, en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social", declaró, de acuerdo con informes de la prensa estatal.

El mandatario instó a los municipios a gestionar asuntos que incluyen la inversión extranjera directa; las alianzas económicas entre el sector estatal y el no estatal; y las inversiones con cubanos residentes en el exterior, añaden los reportes.

