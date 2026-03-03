logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Díaz-Canel impulsa reajustes económicos

Por AP

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Díaz-Canel impulsa reajustes económicos

La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que su gobierno debería centrarse "de inmediato" en aplicar transformaciones urgentes al modelo económico y social de la isla, en un contexto de escasez de petróleo en el país.

Los comentarios, realizados durante una reunión del Consejo de Ministros, se producen mientras Cuba resiste la presión de un reciente bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, que se suma a la suspensión de los embarques de crudo desde Venezuela después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano en enero.

"Nos tenemos que centrar, de inmediato, en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social", declaró, de acuerdo con informes de la prensa estatal.

El mandatario instó a los municipios a gestionar asuntos que incluyen la inversión extranjera directa; las alianzas económicas entre el sector estatal y el no estatal; y las inversiones con cubanos residentes en el exterior, añaden los reportes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Trump defiende guerra contra Irán pese a críticas internas
    Trump defiende guerra contra Irán pese a críticas internas

    Trump defiende guerra contra Irán pese a críticas internas

    SLP

    PULSO

    Irán responde con ataques a bases estadounidenses y a Israel, ampliando el conflicto regional.

    Ataques dejan más de 555 muertos en Irán y tensiones regionales
    Ataques dejan más de 555 muertos en Irán y tensiones regionales

    Ataques dejan más de 555 muertos en Irán y tensiones regionales

    SLP

    AP

    Irán lanzó misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en respuesta a los ataques.

    Israel y EE.UU. intensifican ataques contra Irán en Medio Oriente
    Israel y EE.UU. intensifican ataques contra Irán en Medio Oriente

    Israel y EE.UU. intensifican ataques contra Irán en Medio Oriente

    SLP

    AP

    Hezbollah lanzó misiles desde Líbano en respuesta a la muerte del líder supremo iraní y agresiones israelíes.

    Irán confirma muerte de Jamenei tras ataques militares
    Irán confirma muerte de Jamenei tras ataques militares

    Irán confirma muerte de Jamenei tras ataques militares

    SLP

    AP

    Estados Unidos y aliados aumentan presencia militar tras ataques en Irán y respuesta iraní.