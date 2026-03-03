Díaz-Canel impulsa reajustes económicos
La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que su gobierno debería centrarse "de inmediato" en aplicar transformaciones urgentes al modelo económico y social de la isla, en un contexto de escasez de petróleo en el país.
Los comentarios, realizados durante una reunión del Consejo de Ministros, se producen mientras Cuba resiste la presión de un reciente bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, que se suma a la suspensión de los embarques de crudo desde Venezuela después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano en enero.
"Nos tenemos que centrar, de inmediato, en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social", declaró, de acuerdo con informes de la prensa estatal.
El mandatario instó a los municipios a gestionar asuntos que incluyen la inversión extranjera directa; las alianzas económicas entre el sector estatal y el no estatal; y las inversiones con cubanos residentes en el exterior, añaden los reportes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Trump defiende guerra contra Irán pese a críticas internas
PULSO
Irán responde con ataques a bases estadounidenses y a Israel, ampliando el conflicto regional.
Ataques dejan más de 555 muertos en Irán y tensiones regionales
AP
Irán lanzó misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en respuesta a los ataques.
Israel y EE.UU. intensifican ataques contra Irán en Medio Oriente
AP
Hezbollah lanzó misiles desde Líbano en respuesta a la muerte del líder supremo iraní y agresiones israelíes.