Dinamarca levanta la mayoría de restricciones por el COVID

Dinamarca se convirtió el martes en uno de los primeros países de la Unión Europea en levantar la mayoría de las restricciones impuestas debido al coronavirus, al considerar que el COVID-19 ya no es "una enfermedad de impacto social".

La razón es que, si bien la variante ómicron sigue propagándose por Dinamarca, no está agobiando al sistema nacional de salud y el país tiene una alta tasa de vacunación, dicen funcionarios.

La primera ministra Mette Frederiksen declaró a la radio local que es demasiado temprano como para saber si posteriormente habrá que reintroducir las medidas.

"No me atrevo a decir que es un último adiós a las restricciones", expresó la mandataria. "No sabemos qué pasará en el otoño, si habrá una nueva variante".

Dinamarca, una nación de 5,8 millones de habitantes, en semanas recientes ha registrado un promedio de más de 50.000 casos diarios, pero ha disminuido la cantidad de pacientes en las unidades de cuidado intensivo.

Otros países de la UE también están relajando medidas. Irlanda ha levantado la mayoría de sus restricciones y Holanda también ha relajado sus medidas, aunque los bares y restaurantes allí aun tienen que cerrar a las 10 p.m.

El director de la Agencia de Salud de Dinamarca, Søren Brostrøm, declaró a la emisora local TV2 que tiene centrada su atención en la cantidad de personas en las UCI y no en la cantidad de contagios. Esa cifra, señaló, "ha estado cayendo y cayendo y es sumamente baja". Informó que actualmente hay 32 personas en UCI, cuando hace pocas semanas eran 80.

La restricción más visible en ser levantada es la de tener que ponerse la mascarilla, que ya no es obligatoria en el transporte público, en tiendas ni en restaurantes. Ahora el uso del cubrebocas es recomendado únicamente es hospitales, centros médicos y asilos de ancianos.