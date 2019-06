Diputado venezolano acusado de rebelión huye a Colombia

CARACAS, Venezuela (EFE).- El diputado opositor Richard Blanco, acusado por la Justicia venezolana de estar involucrado en la fallida rebelión militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro del pasado 30 de abril, huyó este lunes a Colombia tras casi 40 días de refugio en la Embajada de Argentina en Caracas.



"Nadie me silenciará. Por eso decidí cruzar la frontera en Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden. Solos no podemos y mi compromiso es con Venezuela", dijo el legislador en su cuenta de Twitter, en la que compartió una fotografía en la que se le ve atravesar un paso fronterizo ilegal en el estado de Táchira.



Blanco es uno de los 14 diputados venezolanos a los que la Fiscalía relaciona con la rebelión de abril, que el Gobierno de Maduro controló sin víctimas fatales.



Entonces, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y el líder opositor Leopoldo López se presentaron a las afueras de una base militar en Caracas junto a un grupo de uniformados e hicieron un llamado a desconocer a Maduro, que gobierna desde 2013.



Posteriormente se registraron protestas y choques entre opositores y las fuerzas de seguridad del Estado, que perduraron hasta el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día de los Trabajadores.



Según diversos registros, cinco personas murieron, casi 100 resultaron heridas y se practicaron más de 200 arrestos durante las manifestaciones.



A inicios de mayo el Supremo, que según la oposición está subordinado al Ejecutivo de Maduro, pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado solo por afectos al chavismo y no reconocido por buena parte de la comunidad internacional, dejar sin fuero a los 14 diputados acusados por rebelión.



Ante esto, Blanco se refugió en la Embajada de Argentina en Caracas el pasado 9 de mayo, en la que ingresó en calidad de "huésped".



Se desconoce cómo burló la Policía para finalmente trasladarse a Colombia.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconoce la oposición y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.



En paralelo el país, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, experimenta la peor crisis económica de su historia moderna, lo que ha provocado el éxodo de más de cuatro millones de personas, según datos de la ONU y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).