logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Disfrutan dieta helada animales del zoológico

Por AP

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Disfrutan dieta helada animales del zoológico

RÍO DE JANEIRO.- Los animales del zoológico BioParque de Río de Janeiro disfrutaron helados y golosinas congeladas el martes, mientras la ciudad enfrentaba un día más de calor extremo en el verano brasileño.

Jaguares, monos y otros animales recibieron una dieta helada preparada según las necesidades de cada especie, dijeron las autoridades del zoológico. A algunos se les ofrecieron frutas congeladas, mientras que otros obtuvieron mezclas que contenían sangre congelada.

Un grupo de monos recibió paletas de arena de manos de los cuidadores del lugar. 

Un jaguar intentaba sacar paletas de pollo molido de una bandeja que flotaba en su tanque de agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Cuando intenta sacar la comida congelada, termina ingiriendo agua también", dijo Letizia Feitoza, bióloga del zoológico. "Esto es importante para su hidratación".

Las autoridades del zoológico señalan que los alimentos congelados son parte del cuidado rutinario de los animales y ayudan a proporcionar confort térmico durante los períodos de calor extremo. El verano pasado se llevaron a cabo iniciativas similares, cuando las altas temperaturas afectarán gran parte del sureste de Brasil.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit
    Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit

    Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit

    SLP

    EFE

    El incidente en la fábrica de Ford en Detroit se suma a la polémica que rodea a Trump en 2025, vinculada al caso Jeffrey Epstein y acusaciones de falta de transparencia.

    Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática
    Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática

    Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática

    SLP

    AP

    Donald Trump recurre a aranceles para presionar a Irán ante protestas internas.

    Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán
    Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán

    Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán

    SLP

    AP

    Las protestas en Irán dejan más de 2,500 muertos, incluyendo niños y civiles. La represión en Teherán se intensifica.

    Estadounidenses Detenidos en Venezuela Liberados por Gobierno de Trump
    Estadounidenses Detenidos en Venezuela Liberados por Gobierno de Trump

    Estadounidenses Detenidos en Venezuela Liberados por Gobierno de Trump

    SLP

    AP

    Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, se anuncia la liberación de prisioneros en Venezuela como gesto de paz.