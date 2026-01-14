Disfrutan dieta helada animales del zoológico
RÍO DE JANEIRO.- Los animales del zoológico BioParque de Río de Janeiro disfrutaron helados y golosinas congeladas el martes, mientras la ciudad enfrentaba un día más de calor extremo en el verano brasileño.
Jaguares, monos y otros animales recibieron una dieta helada preparada según las necesidades de cada especie, dijeron las autoridades del zoológico. A algunos se les ofrecieron frutas congeladas, mientras que otros obtuvieron mezclas que contenían sangre congelada.
Un grupo de monos recibió paletas de arena de manos de los cuidadores del lugar.
Un jaguar intentaba sacar paletas de pollo molido de una bandeja que flotaba en su tanque de agua.
"Cuando intenta sacar la comida congelada, termina ingiriendo agua también", dijo Letizia Feitoza, bióloga del zoológico. "Esto es importante para su hidratación".
Las autoridades del zoológico señalan que los alimentos congelados son parte del cuidado rutinario de los animales y ayudan a proporcionar confort térmico durante los períodos de calor extremo. El verano pasado se llevaron a cabo iniciativas similares, cuando las altas temperaturas afectarán gran parte del sureste de Brasil.
